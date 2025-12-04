«Почалася зима, ворог хоче уразити критичну інфраструктуру», — Кім пояснив, чому росіяни почали частіше обстрілювати Миколаїв та область

Наслідки нічної атаки Миколаєва «Шахедами» 16 лютого 2025 року, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім каже, що російські військові збільшили кількість обстрілів регіону, оскільки хочуть уразити об'єкти критичної інфраструктури.

Про це голова обласної військової адміністрації повідомив в ефірі «Новини.Live», пишуть «МикВісті».

— Що стосується нападів, то вони зараз почастішали, тому що почалася зима і ворог хоче уразити критичну інфраструктуру, — сказав Віталій Кім.

Він нагадав нещодавній обстріл міста «Шахедами», один з яких приземлився на дах багатоповерхівки та викликав пожежу.

— На щастя, вчора (1 грудня, — прим.) не розірвався «Шахед», який був подавлений і впав на дах. Там 250 людей довелося евакуювати, тому що була пожежа. Але все одно це щастя, тому що немає жодної загиблої людини, — сказав він.

Наразі Миколаївська область готує додатковий захист від російських атак, додав очільник ОВА.

— Зараз і місто, і область почали власне виробництво дронів-перехоплювачів. Наша мета — перехоплювати не лише ті, які летять до нас, але й транзитні, які летять стаями до центральної частини України і далі. Також у нас працюють РЕБи, які ми будемо удосконалювати, — сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, що російська армія останнім часом збільшила кількість обстрілів Миколаєва та області. 30 листопада Миколаїв атакували безпілотники. Перший вибух пролунав близько 11:04. Згодом у місті було чути ще вибухи. Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про небезпеку БпЛА. Після цього голова Миколаївської ОВА повідомив про пошкоджені вантажівки та пожежу на складі.

Під час ранкової атаки «Шахедів» 1 грудня у Миколаєві загорілася покрівля 9-поверхівки. Пожежу оперативно загасили, а самі мешканці постраждалого будинку розповіли про пережитий обстріл.

Сили ППО 1 грудня збили шість «Шахедів» і безпілотників-імітаторів різних типів. Під обстрілами опинились Очаківська та Куцурубська громади, виникали пожежі.

А 2 грудня російська армія десять разів атакувала FPV-дронами територію Миколаївської області — Очаківську, Галицинівську та Куцурубську громади.