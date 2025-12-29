 Обстріл Херсонської області 28 грудня

Дев’ятеро поранених через російські обстріли Херсонщини за добу

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: поліція Херсонської області, для ілюстраціїНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: поліція Херсонської області, для ілюстрації

Минулої доби війська РФ обстріляли 23 населені пункти Херсонської області. Поранення дістали дев’ятеро місцевих жителів.

Про це вранці 29 грудня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його даними, удари припали по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Пошкоджені шість багатоповерхових будинків, 27 приватних осель, газогін, господарча споруда, гараж і автомобілі.

Слід зазначити, що через російську збройну агресію на правобережжі Херсонщини, станом на грудень 2025 року, пошкоджено або зруйновано 37,8 тисячі об’єктів.

Росія готується до чергового масованого удару по енергосистемі, — голова «Укренерго»
На Миколаївщині росіяни атакували FPV-дроном Очаківську громаду
Європейські лідери побачили прогрес після переговорів Зеленського і Трампа
Читайте також:
новини
Кім сказав, що зробить все можливе, щоб не підіймати тариф на воду з нового водогону

Юлія Бойченко
новини
Кім пояснив, чому Миколаївська ОВА зараз не готова перевіряти підрядників на доброчесність

Аліса Мелік-Адамян
новини
ОВА: Держава обіцяє дати гроші на завершення відбудови миколаївського ліцею №2 у 2026 році

Юлія Бойченко
новини
Кім вірить, що на Кінбурнській косі можна буде відновити заповідник

Юлія Бойченко
новини
Підрядник обіцяє у січні 2026 року накрити дах варварівського ліцею, щоб законсервувати недобудований корпус

Юлія Бойченко
Європейські лідери побачили прогрес після переговорів Зеленського і Трампа
На Миколаївщині росіяни атакували FPV-дроном Очаківську громаду
Росія готується до чергового масованого удару по енергосистемі, — голова «Укренерго»

