Дев’ятеро поранених через російські обстріли Херсонщини за добу

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: поліція Херсонської області, для ілюстрації

Минулої доби війська РФ обстріляли 23 населені пункти Херсонської області. Поранення дістали дев’ятеро місцевих жителів.

Про це вранці 29 грудня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його даними, удари припали по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Пошкоджені шість багатоповерхових будинків, 27 приватних осель, газогін, господарча споруда, гараж і автомобілі.

Слід зазначити, що через російську збройну агресію на правобережжі Херсонщини, станом на грудень 2025 року, пошкоджено або зруйновано 37,8 тисячі об’єктів.