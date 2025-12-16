Через війну на правобережжі Херсонщини пошкоджено близько 38 тисяч об’єктів
Через російську збройну агресію на правобережжі Херсонщини масово пошкоджені та зруйновані цивільні об’єкти.
Про це йдеться у програмі соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2026 рік, повідомляє онлайн-медіа «МОСТ».
Станом на грудень 2025 року на правобережжі області пошкодили або зруйнували 37,8 тисяч об’єктів.
Водночас вдалося відновити 6,6 тисячі об’єктів. Із них 1,1 тисячі відновили в межах програми «Пліч-о-пліч», 2,6 тисячі — за кошти благодійних організацій, 1,3 тисячі — власними силами мешканців, ще 1,4 тисячі — за кошти державного та місцевих бюджетів. Також через систематичні обстріли пошкоджена критична інфраструктура.
Нагадаємо, що 3 грудня, російські війська обстрілювали Херсонську теплоелектроцентраль. Унаслідок атаки станція була змушена повністю зупинити роботу, поранень зазнали й працівники підприємства.
Крім цього, тиждень тому у ОВА зазначили, що неможливо спрогнозувати, коли відновить роботу Херсонська ТЕЦ, район станції постійно перебуває під російськими обстрілами.
