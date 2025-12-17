РФ атакувала Херсон дроном: двоє чоловіків у лікарні

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: Нацполіція Херсонщини

Увечері 16 грудня близько 21:30 російський безпілотник атакував Дніпровський район Херсона. Внаслідок удару поранення дістали двоє чоловіків.

Про це повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації.

Постраждалих віком 37 і 38 років госпіталізували. В обох діагностували мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Молодший із поранених зазнав відкритого перелому лівої ноги та перебуває у важкому стані.

Крім того, за добу внаслідок обстрілів на Херсонщині поранення отримали загалом вісім людей. Також зафіксовані численні пошкодження цивільної інфраструктури та транспорту, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Через атаки російських військ пошкоджені два приватні будинки, об’єкт комунального підприємства, газопровід, кінологічний центр, мікроавтобус, легковий автомобіль і господарська споруда.

Слід зазначити, що через російську збройну агресію на правобережжі Херсонщини, станом на грудень 2025 року, пошкоджено або зруйновано 37,8 тисяч об’єктів.