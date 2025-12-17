Міськрада Миколаєва попросить Раду підвищити зарплати працівникам культури Миколаєва

Через низькі зарплати у сфері культури депутати Миколаєва готують звернення до Києва, архівне фото: МикВісті

Депутати Миколаївської міської ради планують звернутися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів із вимогою підвищити заробітну плату працівникам культури.

Відповідний проєкт рішення підготували до розгляду на сесії міськради, пишуть «МикВісті».

У документі йдеться про критично низький рівень оплати праці у сфері культури. За даними, наведеними в проєкті звернення, саме працівники бібліотек, будинків і палаців культури, музичних та художніх шкіл, а також зоопарків отримують одні з найнижчих зарплат у країні.

Депутати наголошують, що попри війну заклади культури в Миколаєві не припиняли роботу. Вони виконували функції пунктів допомоги містянам, надавали психологічну підтримку, допомагали військовим і волонтерам та продовжують підтримувати культурне життя прифронтового міста.

«Працівники культури змогли зробити так, щоб у миколаївців залишився власний простір, затишний, безпечний, комфортний. Зараз це все присутнє в закладах культури: ресурси, напрацювання, фахівці, спеціально обладнані простори. Проте на даний час працівники культури є найменш захищеними державою. За офіційними даними Державної служби статистики України найнижчі зарплати отримують саме у сфері культури. Середня заробітна плата працівників бібліотек, будинків і палаців культури, художніх та музичних шкіл, зоопарків найнижча в країні», — йдеться у зверенні.

У проєкті зазначається, що у 2025 році мінімальна заробітна плата становить 8000 гривень, однак посадові оклади багатьох працівників культури залишаються нижчими за цей рівень. Зокрема, оклад педагога найвищої кваліфікаційної категорії складає 7732 гривень, провідного бібліотекаря — 6773 гривень, керівника творчого колективу — 5815 гривень. Через це працівникам доводиться донараховувати доплату до мінімальної зарплати.

Автори звернення також звертають увагу на кадровий дефіцит у сфері культури. За їхніми словами, через низькі зарплати та обмежені можливості професійного розвитку галузь втрачає кваліфікованих працівників, зокрема в умовах війни.

У зверненні депутати просять переглянути систему оплати праці працівників культури, оновити єдину тарифну сітку, підвищити посадові оклади, відновити дію зупинених норм законодавства, а також запровадити доплати для працівників культури, які працюють у прифронтових і прикордонних громадах.

Нагадаємо, у Миколаєві з наступного року зарплати працівників музичних шкіл планують підвищити на 30%. Таким чином у місті намагаються підвищити престижність роботи у сфері музичної освіти.

Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, навіть підвищення зарплат не вирішить проблему кадрового дефіциту. Управління культури, за його словами, продовжує відчувати гостру нестачу фінансування, що обмежує можливості підтримки позашкілля та музичних шкіл.

Зазначимо, у Миколаївській міській раді змінили плани щодо долі відділу охорони культурної спадщини, який в рамках реформи структури планували забрати з профільного управління та передати до департаменту архітектури. Тепер у мерії вбачають необхідним створити окремий структурний підрозділ, відповідальний за культурну спадщину Миколаєва.

Крім того, головний архітектор Миколаєва Євген Поляков назвав недореалізованим напрям охорони культурної спадщини.

Зазначимо, що в Управлінні культури, національностей та релігій Миколаївської обласної військової адміністрації застерігають Миколаївську міську раду, що передача функцій захисту об’єктів культурної спадщини Департаменту архітектури та містобудування може «створити потенційний конфлікт інтересів».

Детальніше про це читайте у статті «МикВісті» «Як Миколаїв може змінити підхід до захисту історичної забудови й що за цим стоїть».