Сєнкевич передумав віддавати архітектору охорону культурної спадщини: створять окремий підрозділ

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Фото: МикВісті

У Миколаївській міській раді змінили плани щодо долі відділу охорони культурної спадщини, який в рамках реформи структури планували забрати з профільного управління та передати до департаменту архітектури. Тепер у мерії вбачають необхідним створити окремий структурний підрозділ, відповідальний за культурну спадщину Миколаєва.

Про це в коментарі «МикВісті» заявив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Як відомо, проєкт оновленої структури виконавчих органів міськради, який зараз проходить обговорення в депутатських комісіях міськради, передбачає передачу Управління культури до Департаменту архітектури функцій сфері охорони культурної спадщини. Однак, за словами міського голови, після публічної дискусії, в мерії відмовились від цієї ідеї. Тепер планують створити окремий відділ, який буде підпорядковуватись профільному заступнику міського голови.

— Нещодавно ми отримали дуже гарну пропозицію, що ми не будемо доєднувати до департаменту архітектури управління з питань збереження історичної спадщини. Але ми його виокремимо з управління культури і він буде окремим відділом, який буде підпорядковуватись заступнику, який займається питаннями культури, але не входити в управління культури. Цікава пропозиція. У нас був внутрішній діалог, який навіть вилився в публічну площину між начальником управління культури і директором департаменту архітектури. Вони дійшли згоди, ми готові працювати з усіма. Але займатись публічними інсинуаціями, цього я не розумію. Ми розуміємо що відбувається, навіщо і в чому інтерес кожної людини, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, головний архітектор Миколаєва Євген Поляков назвав недореалізованим напрям охорони культурної спадщини.

Зазначимо, що в Управлінні культури, національностей та релігій Миколаївської обласної військової адміністрації застерігають Миколаївську міську раду, що передача функцій захисту об’єктів культурної спадщини Департаменту архітектури та містобудування може «створити потенційний конфлікт інтересів».

