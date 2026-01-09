Фехтувальники з Миколаєва представлять Україну на міжнародних змаганнях
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
20:10, 09 січня, 2026
-
З 9 по 11 січня у різних країнах світу проходитимуть міжнародні змагання з фехтування. Спортсмени Миколаєва візьмуть участь у складі національної збірної України.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
Зокрема, рапірист Єлизар Дирда змагатиметься на етапі Кубка світу в Парижі (Франція), а рапіристка Аліна Полозюк виступить на міжнародному турнірі в Гонконзі (Китай).
Крім того, шаблістка Олександра Бондар представлятиме Миколаїв і Україну на турнірі серії Гран-прі, що відбудеться в Тунісі.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени вибороли нагороди на Всеукраїнських змаганнях найсильніших фехтувальників і фехтувальниць на рапірах серед юніорів та юніорок, які відбулись у Києві 8 січня.
Останні новини про: Спорт
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.