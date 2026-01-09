 Фехтувальники з Миколаєва представлять Україну на міжнародних змаганнях

Фехтувальники з Миколаєва представлять Україну на міжнародних змаганнях

Ілюстраційне фото: пресслужба Національної федерації фехтування УкраїниМиколаївські фехтувальники виступатимуть на міжнародних турнірах. Ілюстраційне фото: пресслужба Національної федерації фехтування України

З 9 по 11 січня у різних країнах світу проходитимуть міжнародні змагання з фехтування. Спортсмени Миколаєва візьмуть участь у складі національної збірної України.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Зокрема, рапірист Єлизар Дирда змагатиметься на етапі Кубка світу в Парижі (Франція), а рапіристка Аліна Полозюк виступить на міжнародному турнірі в Гонконзі (Китай).

Крім того, шаблістка Олександра Бондар представлятиме Миколаїв і Україну на турнірі серії Гран-прі, що відбудеться в Тунісі.

Нагадаємо, миколаївські спортсмени вибороли нагороди на Всеукраїнських змаганнях найсильніших фехтувальників і фехтувальниць на рапірах серед юніорів та юніорок, які відбулись у Києві 8 січня.

