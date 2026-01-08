 Спортсменка з Миколаєва стала чемпіонкою України з фехтування на рапірах серед юніорок

  четвер

    8 січня, 2026

Спортсменка з Миколаєва стала чемпіонкою України з фехтування на рапірах серед юніорок

Фехтувальниці з Миколаєва на всеукраїнських змаганнях у Києві. Фото: Федерація фехтування УкраїниФехтувальниці з Миколаєва на всеукраїнських змаганнях у Києві. Фото: Федерація фехтування України

Миколаївські спортсмени вибороли нагороди на Всеукраїнських змагання найсильніших фехтувальників і фехтувальниць на рапірах серед юніорів та юніорок, які відбулись у Києві 8 січня.

Про це повідомили у Федерації фехтування України.

У турнірі взяли участь понад 80 спортсменів і спортсменок із Києва, Львова, Миколаєва, Чернівців та Білої Церкви. Змагання проходили у форматі групового етапу («пулі») та туру прямого вибування з втішними поєдинками.

У жіночих змаганнях впевнену перемогу здобула представниця Миколаєва Мілана Степовик (МСДЮСШОР «Динамо» МФКФК). Чинна чемпіонка України серед юніорок без жодної поразки пройшла тур прямого вибування та у фіналі в напруженому поєдинку перемогла киянку Світлану Бризгалову (КМШВСМ / ОФКІІП) з рахунком 15:11.

Бронзові нагороди вибороли Валентина Дерменжи (ДЮСШ «Армієць») та Варвара Волкова (ДЮСШ-16), які поступилися у півфіналах відповідно Мілані Степовик (15:9) та Світлані Бризгаловій (15:4).

У чоловічих змаганнях увесь п’єдестал пошани посіли представники Києва. Переможцем турніру став Гліб Мухопад, який дістався фіналу через втішну сітку та у вирішальному поєдинку взяв реванш у свого товариша по ДЮСШ «Армієць» Андрія Черкашина, перемігши з рахунком 15:13.

Нагадаємо, троє спортсменів з Миколаєва увійшли до складу збірної України зі стрибків у воду. Вони представлятимуть країну на чемпіонаті світу серед юніорів та чемпіонаті Європи з водних видів спорту.

