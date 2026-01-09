Росія атакувала порти на Одещині: пошкоджено два цивільні судна, загинув моряк з Сирії

Росія атакувала порти на Одещині 9 січня. Фото: Дмитро Кулеба

У п'ятницю, 9 січня, російські війська знову атакували портову інфраструктуру Одеської області. Під удар потрапили порти Одеса та Чорноморськ, унаслідок чого постраждали два цивільні судна. Загинув один член екіпажу — громадянин Сирії.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, під час руху до порту Чорноморськ ударний дрон РФ влучив у цивільне судно під іноземним прапором Сент-Кіттс і Невіс, яке прямувало на завантаження зерна в межах Українського морського коридору. Попередньо відомо про наявність постраждалих.

Морехідність судна не була порушена — воно перебуває на ходу та прямує до найближчого порту.

Росія атакувала порти на Одещині 9 січня. Фото: Дмитро Кулеба Росія атакувала порти на Одещині 9 січня. Фото: Дмитро Кулеба Росія атакувала порти на Одещині 9 січня. Фото: Дмитро Кулеба

Крім того, поблизу порту Одеса було уражено ще одне цивільне судно під прапором Коморських островів, яке перевозило сою.

Внаслідок атаки загинув один із членів екіпажу — громадянин Сирії. В українському уряді наголошують, що обстріл цивільних суден є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та воєнним злочином.

На місце події оперативно спрямували рятувальні служби.

Нагадаємо, у середу, 7 січня, російські війська вдарили по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки загинула одна людина, щонайменше п’ятеро отримали поранення.