Росія атакувала порти на Одещині: пошкоджено два цивільні судна, загинув моряк з Сирії
19:24, 09 січня, 2026
У п'ятницю, 9 січня, російські війська знову атакували портову інфраструктуру Одеської області. Під удар потрапили порти Одеса та Чорноморськ, унаслідок чого постраждали два цивільні судна. Загинув один член екіпажу — громадянин Сирії.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
За його словами, під час руху до порту Чорноморськ ударний дрон РФ влучив у цивільне судно під іноземним прапором Сент-Кіттс і Невіс, яке прямувало на завантаження зерна в межах Українського морського коридору. Попередньо відомо про наявність постраждалих.
Морехідність судна не була порушена — воно перебуває на ходу та прямує до найближчого порту.
Крім того, поблизу порту Одеса було уражено ще одне цивільне судно під прапором Коморських островів, яке перевозило сою.
Внаслідок атаки загинув один із членів екіпажу — громадянин Сирії. В українському уряді наголошують, що обстріл цивільних суден є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та воєнним злочином.
На місце події оперативно спрямували рятувальні служби.
Нагадаємо, у середу, 7 січня, російські війська вдарили по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки загинула одна людина, щонайменше п’ятеро отримали поранення.
