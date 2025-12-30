У Миколаєві зможуть підвищити зарплати посадовцям за умови фінансової допомоги з держбюджету

Мер міста Олександр Сєнкевич та секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько на сесії 30 грудня. Скриншот з відео

Якщо бюджет Миколаєва матиме додаткові надходження, заробітні плати посадовцям місцевого самоврядування можуть підвищити.

Про це заявив місткий голова Олександр Сєнкевич під час засідання сесії у вівторок, 30 грудня.

Після погодження бюджету міста на 2026 рік депутат Миколаївської міської ради Олександр Береза поцікавився, чи варто працівникам виконавчих органів чекати на підвищення заробітної плати.

«Чи можливо все ж таки, якщо ми будемо бачити, що бюджет 2026 року не є мінусовим, а він виконується, що люди зможуть розраховувати на те, що заробітна плата буде хоча б приблизно на рівні до 2025 року? Хоча б враховуючи інфляційні коефіцієнти та індексацію», — запитав депутат.

Депутат міськради Олександр Береза, фракція «Пропозиція». Фото МикВісті

У відповідь Олександр Сєнкевич визнав, що проблема низьких зарплат у міській раді є гострою. За його словами, різниця між оплатою праці посадовців місцевого самоврядування та державних службовців сягає 50–100%.

«Є в нас посадовці місцевого самоврядування і посадовці державної влади. Так ось різниці між зарплатами держслужбовців і посадовців місцевого самоврядування — неймовірна. Вона на 50-100% більша. Великий відсоток людей іде, тому що в нас немає достойної заробітної плати. До-друге деякі депутати дозволяють сказати: «Не допустимо підняття чиновникам зарплат!». Хоча насправді ми говорили, що деякі посадовці отримують 15, 18, 20 тисяч гривень зарплати, що менше ніж у касирів деяких супермаркетів в місті. А щоб працювати тут треба мінімум мати вищу освіту, досвід роботи, вислугу років і так далі», — зазначив він.

Мер також підкреслив, що питання підвищення зарплат безпосередньо залежить від фінансових можливостей міста.

Реклама

«Якщо у нас буде така фінансова можливість, я дуже сподіваюсь, що держава нам допоможе. Що ми зможемо підняти зарплату до середньої в області цим людям, про яких ми говоримо», — додав він.

Нагадаємо, що у бюджетних запитах розпорядників коштів Миколаївської міської ради на 2026 рік планували закласти підвищення середньої розрахункової заробітної плати для працівників органів місцевого самоврядування до 25 тисяч гривень «на руки», що на 66,7% більше, ніж у 2025 році, коли цей показник становив 15 тисяч гривень.

Зазначимо, що в оновленій структурі виконавчих органів, яку депутатам так і не вдалося затвердити, штат виконавчих органів не скоротився та складає 1115 осіб.

А ось у 2025 році річні нарахування міського голови Миколаєва та його заступників склали від 930 тисяч до понад 1 мільйона гривень. Більше 470 тисяч гривень їм було виплачено лише на оздоровлення. Про те скільки заробили мер Миколаєва та його заступники, читайте у матеріалі «МикВісті».

Щодо нового бюджету на 2026 рік, то за словами мера Олександра Сєнкевича, він фактично є бюджетом існування і не покриває всіх потреб громади.

Загалом доходи бюджету на 2026 рік складають — 5 мільярдів 546 мільйонів гривень, загальний обсяг видатків бюджету становить 5 мільярдів 275 мільйонів 353 тисячі 815 гривень.

Щоб закрити потреби міста на сесії 30 грудня депутати звернулися до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України з проханням надати додаткову дотацію з державного бюджету.

Також депутати звернулися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів із вимогою підвищити заробітну плату працівникам культури. У документі йдеться про критично низький рівень оплати праці у сфері культури.

За підрахунками міста, власних доходів бюджету на 2026 рік вистачає лише на 82,5% від реальної потреби, а дефіцит фінансового ресурсу перевищує 1 мільярд 140 мільйонів гривень.