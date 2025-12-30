Міськрада Миколаєва проситиме уряд про додаткову дотацію: бракує понад ₴1,1 млрд

Миколаївська міська рада, фото: Владислав Казьмін

Миколаївська міська рада планує звернутися до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України з проханням надати додаткову дотацію з державного бюджету. За підрахунками міста, власних доходів бюджету на 2026 рік вистачає лише на 82,5% від реальної потреби, а дефіцит фінансового ресурсу перевищує 1 млрд 140 млн грн.

Про це міський голова повідомив під час засідання виконкому, зачитавши текст звернення, яке планують винести на розгляд сесії міської ради, пишуть «МикВісті».

За словами мера, навіть після скорочення витрат і перегляду бюджету грошей у громаді більше не стало.

— Скільки б ми цей бюджет не ділили, грошей від цього більше не стало. Ми зараз не говоримо про повноцінні капітальні чи поточні видатки — це бюджет існування. Ми працюємо над тим, щоб покрити цю різницю, — зазначив він.

У зверненні йдеться, що Миколаїв залишається прифронтовою громадою, яка тривалий час функціонує в умовах війни, зазнала масштабних руйнувань житлово-комунальної, соціальної та критичної інфраструктури, а також втратила значну частину доходної бази. При цьому місто продовжує виконувати всі повноваження органів місцевого самоврядування та забезпечувати базові послуги для мешканців.

Під час формування бюджету на 2026 рік, зазначають у міськраді, застосували максимально стриманий підхід. Зокрема, видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери розрахували на рівні фактично виплаченої зарплати у 2025 році — без індексації. Поточні витрати, за винятком захищених статей і мінімально необхідних для роботи комунальних підприємств, до базового бюджету не включали.

Крім того, у бюджеті не врахували підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2026 року, яке заплановане на державному рівні. У міськраді вважають, що це створює додаткові ризики зростання дефіциту бюджету та ускладнює виконання державних соціальних гарантій.

Капітальні видатки обмежили приблизно 300 млн грн — лише на підтримку та відновлення критичної інфраструктури. Водночас місто повністю врахувало боргові зобов’язання: обслуговування боргу у 2026 році коштуватиме 480,5 млн грн.

Окремо у зверненні наголошують на фінансовому стані МКП «Миколаївводоканал». Розрахункова потреба підприємства у підтримці на 2026 рік становить 750 млн грн. Це пов’язано з воєнними пошкодженнями систем водопостачання та водовідведення, зростанням вартості енергоносіїв і необхідністю забезпечити безперебійну подачу води містянам. Водночас у проєкті бюджету ці витрати передбачили лише в межах наявного ресурсу.

Ще одним чинником фінансової нестабільності громади стала втрата частини податку на доходи фізичних осіб. Через зміни в бюджетному законодавстві та вилучення ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців і правоохоронців бюджет Миколаєва, за підрахунками міськради, втратив близько 26% надходжень цього податку. Додатково на доходи вплинули релокація підприємств, руйнування бізнесу та скорочення діяльності великих платників податків.

У підсумку прогнозні доходи бюджету Миколаєва на 2026 рік у розмірі близько 5,46 млрд грн не покривають загальний обсяг необхідних видатків, який перевищує 6,6 млрд грн.

У зв’язку з цим міська рада проситиме державну владу надати додаткову дотацію в обсязі не меншому ніж 1,14 млрд грн, з урахуванням статусу Миколаєва як прифронтової громади. У зверненні також запевняють у готовності до жорсткої бюджетної дисципліни, прозорого використання коштів і подальшої співпраці з органами державної влади.

Нагадаємо, проєкт бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2026 рік зазнав змін після обговорення з депутатськими комісіями, зокрема бюджетною та з питань гласності. Міський голова під час засідання виконкому наголосив, що бюджет на 2026 рік фактично є бюджетом існування і не покриває всіх потреб громади.