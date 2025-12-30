У Миколаєві після роботи з депутатськими комісіями змінили проєкт бюджету на 2026 рік

У Миколаєві змінили проєкт бюджету на 2026 рік, Фото: МикВісті

Проєкт бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2026 рік зазнав змін після обговорення з депутатськими комісіями, зокрема бюджетною та з питань гласності.

Оновлену редакцію документа озвучив міський голова під час засідання виконкому, яку погодили члени виконкому, пишуть «МикВісті».

Міський голова під час засідання виконкому наголосив, що бюджет на 2026 рік фактично є бюджетом існування і не покриває всіх потреб громади.

— Попереду ще сесія міської ради, яка відбудеться о 13:00, де ми будемо розглядати цей бюджет. Але факт залишається фактом: скільки б ми його не ділили, грошей від цього більше не стало. Ми зараз не говоримо про повноцінні капітальні чи поточні видатки — це, по суті, бюджет існування, — сказав мер.

Олександр Сєнкевич також додав, що після роботи з депутатськими комісіями стало зрозуміло: закладені в бюджеті кошти покривають лише частину реальної потреби міста.

— Ми попрацювали з депутатськими комісіями і вийшли на те, що сьогодні закладаємо суму, яка все одно не відповідає реальним потребам. Гроші, які ми маємо на наступний рік, становлять близько 82% від необхідної суми, — підсумував мер, додавши, що місто розраховує або на державну підтримку, або на позитивні зміни в країні, зокрема завершення війни.

Засідання виконкому, скриншот з трансляції

Оновлена редакція проєкту бюджету на 2026 рік

Доходи бюджету на 2026 рік залишили на попередньому рівні — 5 мільярдів 546 мільйонів гривень.

Водночас відбувся перерозподіл між фондами. Доходи загального фонду зменшили на 1 мільярд гривень — до 4 мільярдів 472 мільйонів гривень, тоді як показники спеціального фонду залишили без змін — 74 мільйони 44 тисячі 752 гривні.

Загальний обсяг видатків бюджету у новій редакції становить 5 мільярдів 275 мільйонів 353 тисячі 815 гривень. При цьому видатки перерозподілили між фондами.

Видатки загального фонду зменшили з 4 мільярдів 649 мільйонів 805 тисяч 679 гривень до 3 мільярдів 981 мільйона 563 тисяч 526 гривень, тобто на 668 мільйонів 242 тисячі 153 гривні.

Видатки спеціального фонду, навпаки, збільшили з 625 мільйонів 548 тисяч 136 гривень до 1 мільярда 293 мільйонів 790 тисяч 289 гривень — також на 668 мільйонів 242 тисячі 153 гривні.

Зміни вплинули на баланс бюджету

Профіцит загального фонду зріс з 822 мільйонів 471 тисячі 435 гривень до 1 мільярда 498 мільйонів 713 тисяч 588 гривень, тобто на 676 мільйонів 242 тисячі 153 гривні.

Дефіцит спеціального фонду збільшився з 797 мільйонів 891 тисячі 787 гривень до 1 мільярда 466 мільйонів 133 тисяч 940 гривень, що на 668 мільйонів 242 тисячі 153 гривні більше.

Показники кредитування також переглянули. Повернення кредитів до спеціального фонду залишили без змін — 8 мільйонів 952 тисячі 100 гривень.

Надання кредитів зі спеціального фонду збільшили з 246 мільйонів 488 тисяч 103 гривень до 255 мільйонів 440 тисяч 203 гривень, тобто на 8 мільйонів 952 тисячі 100 гривень.

Окремо переглянули обсяг фінансування міських програм. У попередній редакції на їх реалізацію передбачали 4 мільярди 421 мільйон 192 тисячі 13 гривень. Після змін цю суму збільшили до 4 мільярдів 707 мільйонів 775 тисяч 350 гривень, що на 286 мільйонів 583 тисячі 337 гривень більше.

Також до рішення додали пункт щодо фінансування ОКП «Миколаївоблтеплоенерго». На поповнення статутного капіталу підприємства передбачили 192 мільйони 456 тисяч 123 гривні.

З цієї суми 126 мільйонів 660 тисяч гривень планують спрямувати на виконання зобов’язань за субкредитними угодами, ще 65 мільйонів 796 тисяч 123 гривні — на погашення заборгованості за енергоносії.

Оборотний залишок коштів бюджету та резервний фонд залишилися без змін — по 50 мільйонів гривень кожен. Водночас їх частка у видатках загального фонду зросла з 1,1% до 1,3%.

Мер додав, у 2026 році місто змушене буде економити на споживанні комунальних послуг і максимально стримувати витрати.

— Ми будемо зменшувати споживання комунальних послуг, економити бюджетні кошти. Але навіть у такому режимі цих грошей вистачить приблизно на три з чимось квартали наступного року. Без державної підтримки нам із цього не викарабкатися. Або може нас чекає економічне диво, кінець війни і таке інше. Будемо сподіватися на краще, — зазначив Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що прогнозні надходження бюджету міста на 2026 рік не дозволяють профінансувати 21,5% захищених і пріоритетних видатків.