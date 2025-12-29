«Хлопці, схаменіться», — депутат Кантор назвав несправедливими наміри на 42% підняти зарплати чиновникам Миколаєва

Депутат Миколаївської міської ради Сергій Кантор, фото МикВісті

Депутат Миколаївської міської ради Сергій Кантор (група «Санація») вважає безпідставними та соціально несправедливими плани міської влади щодо підвищення на 42% зарплат посадовцям мерії. Про це Сергій Кантор написав у своєму блозі на «МикВісті», проаналізувавши проєкт бюджету Миколаєва на 2026 рік, який депутатам пропонують підтримати на сесії завтра, 30 грудня.

Він зазначив, що у 2025 році фактичний фонд оплати праці з нарахуваннями становив 440 мільйонів гривень. У проєкті бюджету на 2026 рік на ці самі цілі вже передбачено 623 мільйона гривень. Зростання — 183 мільйони гривень, або 42%.

«Хлопці, cхаменіться! 25 грудня на сайті міської ради було оприлюднено проєкт бюджету територіальної громади міста Миколаєва на 2026 рік. Перше, що одразу впадає в око, — значне й безпідставне зростання фонду оплати праці працівників виконавчих органів міської ради. І це при тому, що штатна чисельність у 2026 році залишається незмінною — 1115 одиниць.Що такого мало статися, аби запропонувати депутатам підтримати подібне рішення? Можливо, у 2026 році місто очікує на «золотий дощ»?», — написав Сергій Кантор.

Він констатує: порівняння фактичних доходів у 2025 році (6,7 мільярда гривень) із доходами, закладеними в бюджеті-2026 (5,5 мільярда гривень), свідчить зменшення доходів бюджету Миколаєва.

Сергій Кантор зазначив, що середня зарплата в Миколаєві за даними Держстату — близько 24,5 тисячі гривень, при цьому, офіційні доходи керівного складу міста — міського голови, його заступників, радників, керуючого справами, секретаря ради, директорів департаментів та самостійних управлінь — перевищують 70 тисяч гривень на місяць.

«Переконаний, у колег-депутатів не викликало б зауважень підвищення оплати праці на рівні 10%. Таке зростання забезпечило б середню зарплату близько 34 000 грн, або, як полюбляють казати у виконкомі, «на руки» — близько 26 000 грн. При цьому оплата праці керівного складу за таких умов і так могла б зрости значно більше, ніж на 10%. Однак зростання фонду оплати праці на 42% під час війни виглядає необґрунтованим, непропорційним і соціально несправедливим. І все це — на тлі постійних скандалів, кримінальних проваджень та звинувачень у корупції», — написав Сергій Кантор.

Раніше повідомлялося, що у бюджетних запитах розпорядників коштів Миколаївської міської ради на 2026 рік закладено підвищення середньої розрахункової заробітної плати для працівників органів місцевого самоврядування до 25 тисяч гривень «на руки», що на 66,7% більше, ніж у 2025 році, коли цей показник становив 15 тисяч гривень.

Нагадаємо, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пообіцяв, що у бюджеті міста на 2026 рік буде пооб’єктний розпис.

Як відомо, раніше бюджет Миколаєва затверджували з пооб'єктним розписом. Фактично це означає, що у проєкті бюджету раніше вказувались конкретні об'єкти з зазначенням точних сум, які виділятимуться на них. Однак останні щонайменше 5 років бюджет міста ухвалюють без пооб'єктного розпису. Хоча це не є юридичною вимогою для ухвалення бюджету, це сприяє прозорості: депутати та громадськість можуть бачити, куди саме підуть кошти, а також це дозволяє зменшити маневр «ручного розподілу» протягом року та підвищити публічну підзвітність.

Нагадаємо, депутати Миколаївської міської ради заявляють, що проєкт бюджету міста на 2026 рік досі не оприлюднений і не наданий депутатам, попри те що сесія міськради запланована на 30 грудня, що, за їхніми словами, суперечить регламенту ради.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич планує звернутися до президента, уряду та Міністерства фінансів із проханням про додаткову державну підтримку для міста. За його словами, бюджет Миколаєва на 2026 рік є критично обмеженим і без допомоги держави місто не зможе виконувати базові функції.