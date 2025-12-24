 Міський голова Миколаєва просить державну підтримку для міста

«Без додаткових коштів нам не вижити», — Сєнкевич проситиме державну підтримку для Миколаєва

Скриншот засідання виконавчого комітетуСкриншот засідання виконавчого комітету

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич планує звернутися до президента, уряду та Міністерства фінансів із проханням про додаткову державну підтримку для міста. За його словами, бюджет Миколаєва на 2026 рік є критично обмеженим і без допомоги держави місто не зможе виконувати базові функції.

Про це мер заявив під час засідання виконавчого комітету у середу, 24 грудня, повідомляють «МикВісті».

За словами Олександра Сєнкевича, нині міська влада разом із депутатами детально переглядає всі витрати бюджету — буквально «до копійки». Пріоритет надають так званим захищеним статтям: виплаті зарплат, оплаті комунальних послуг, податків, а також забезпеченню базових потреб — пального, обслуговування транспорту, канцелярії та інших витрат, без яких робота міських служб неможлива.

Водночас за його словами, фінансова ситуація у місті ускладнюється загальним зростанням витрат — підвищенням зарплат, тарифів на електроенергію, вартості товарів і послуг. При цьому суттєвого зростання доходів міського бюджету не очікується.

— Бюджет у нас дуже малий, зауважуючи, що все збільшується: мінімалка, електроенергія, всі товари та послуги, надходження до бюджету ми не прогнозуємо великі. Тому будемо звертатися до держави. Я особисто звертатимуся до президента, до прем’єр-міністра, до Міністерства фінансів для того, щоб отримати додаткові субвенції. Надходження до бюджету в нас впали. 26% ПДФО, яке складало військове ПДФО у нас забрали і без додаткових коштів у Миколаєві нам не вижити, — зазначив Олександр Сєнкевич.

Раніше повідомлялося, що у бюджетних запитах розпорядників коштів Миколаївської міської ради на 2026 рік закладено підвищення середньої розрахункової заробітної плати для працівників органів місцевого самоврядування до 25 тисяч гривень «на руки», що на 66,7% більше, ніж у 2025 році, коли цей показник становив 15 тисяч гривень.

Нагадаємо, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пообіцяв, що у бюджеті міста на 2026 рік буде пооб’єктний розпис.

Як відомо, раніше бюджет Миколаєва затверджували з пооб'єктним розписом. Фактично це означає, що у проєкті бюджету раніше вказувались конкретні об'єкти з зазначенням точних сум, які виділятимуться на них. Однак останні щонайменше 5 років бюджет міста ухвалюють без пооб'єктного розпису. Хоча це не є юридичною вимогою для ухвалення бюджету, це сприяє прозорості: депутати та громадськість можуть бачити, куди саме підуть кошти, а також це дозволяє зменшити маневр «ручного розподілу» протягом року та підвищити публічну підзвітність.

Нагадаємо, депутати Миколаївської міської ради заявляють, що проєкт бюджету міста на 2026 рік досі не оприлюднений і не наданий депутатам, попри те що сесія міськради запланована на 30 грудня, що, за їхніми словами, суперечить регламенту ради.

Читайте також матеріал «МикВісті» «Сесія міськради схвалила коригування бюджету на 2025 рік: що отримає ЖКГ і які статті урізали».

Internews

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.

Підтримано Швецією та SIDA

