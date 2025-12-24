«Без додаткових коштів нам не вижити», — Сєнкевич проситиме державну підтримку для Миколаєва
14:00, 24 грудня, 2025
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич планує звернутися до президента, уряду та Міністерства фінансів із проханням про додаткову державну підтримку для міста. За його словами, бюджет Миколаєва на 2026 рік є критично обмеженим і без допомоги держави місто не зможе виконувати базові функції.
Про це мер заявив під час засідання виконавчого комітету у середу, 24 грудня, повідомляють «МикВісті».
За словами Олександра Сєнкевича, нині міська влада разом із депутатами детально переглядає всі витрати бюджету — буквально «до копійки». Пріоритет надають так званим захищеним статтям: виплаті зарплат, оплаті комунальних послуг, податків, а також забезпеченню базових потреб — пального, обслуговування транспорту, канцелярії та інших витрат, без яких робота міських служб неможлива.
Водночас за його словами, фінансова ситуація у місті ускладнюється загальним зростанням витрат — підвищенням зарплат, тарифів на електроенергію, вартості товарів і послуг. При цьому суттєвого зростання доходів міського бюджету не очікується.
— Бюджет у нас дуже малий, зауважуючи, що все збільшується: мінімалка, електроенергія, всі товари та послуги, надходження до бюджету ми не прогнозуємо великі. Тому будемо звертатися до держави. Я особисто звертатимуся до президента, до прем’єр-міністра, до Міністерства фінансів для того, щоб отримати додаткові субвенції. Надходження до бюджету в нас впали. 26% ПДФО, яке складало військове ПДФО у нас забрали і без додаткових коштів у Миколаєві нам не вижити, — зазначив Олександр Сєнкевич.
Раніше повідомлялося, що у бюджетних запитах розпорядників коштів Миколаївської міської ради на 2026 рік закладено підвищення середньої розрахункової заробітної плати для працівників органів місцевого самоврядування до 25 тисяч гривень «на руки», що на 66,7% більше, ніж у 2025 році, коли цей показник становив 15 тисяч гривень.
Нагадаємо, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пообіцяв, що у бюджеті міста на 2026 рік буде пооб’єктний розпис.
Як відомо, раніше бюджет Миколаєва затверджували з пооб'єктним розписом. Фактично це означає, що у проєкті бюджету раніше вказувались конкретні об'єкти з зазначенням точних сум, які виділятимуться на них. Однак останні щонайменше 5 років бюджет міста ухвалюють без пооб'єктного розпису. Хоча це не є юридичною вимогою для ухвалення бюджету, це сприяє прозорості: депутати та громадськість можуть бачити, куди саме підуть кошти, а також це дозволяє зменшити маневр «ручного розподілу» протягом року та підвищити публічну підзвітність.
Нагадаємо, депутати Миколаївської міської ради заявляють, що проєкт бюджету міста на 2026 рік досі не оприлюднений і не наданий депутатам, попри те що сесія міськради запланована на 30 грудня, що, за їхніми словами, суперечить регламенту ради.
Читайте також матеріал «МикВісті» «Сесія міськради схвалила коригування бюджету на 2025 рік: що отримає ЖКГ і які статті урізали».
