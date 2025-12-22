 Сєнкевич обіцяє, що у бюджеті Миколаєва на 2026 рік буде розпис по кожному об'єкту

Сєнкевич обіцяє, що у бюджеті Миколаєва на 2026 рік буде розпис по кожному об'єкту

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич на сесії міської ради, фото «МикВісті»Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич на сесії міської ради, фото «МикВісті»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пообіцяв, що у бюджеті міста на 2026 рік буде пооб’єктний розпис.

Про це міський голова повідомив у коментарі кореспонденту «МикВісті».

Як відомо, раніше бюджет Миколаєва затверджували з пооб'єктним розписом. Фактично це означає, що у проєкті бюджету раніше вказувались конкретні об'єкти з зазначенням точних сум, які виділятимуться на них. Однак останні щонайменше 5 років бюджет міста ухвалюють без пооб'єктного розпису. Хоча це не є юридичною вимогою для ухвалення бюджету, це сприяє прозорості: депутати та громадськість можуть бачити, куди саме підуть кошти, а також це дозволяє зменшити маневр «ручного розподілу» протягом року та підвищити публічну підзвітність.

На питання журналіста, чи буде пооб’єктний розпис у бюджеті на наступний рік, міський голова відповів ствердно: «Ну звичайно».

Далі мер сказав, що департаменти, управління та комунальні підприємства прозвітують депутатам міської ради перед ухваленням бюджету.

— Бюджет буде мізерний. Починаючи з понеділка ми будемо збирати комісію і передавати депутатам на розгляд захищені і пріоритетні видатки. Тобто всі галузі, всі головні розпорядники, департаменти, управління і комунальні підприємства будуть звітувати перед депутатами, скільки їм потрібно грошей на зарплату, комунальні платежі, паливо, розхідники, папір, олівці і так далі, — сказав Олександр Сєнкевич.

Після цього, зазначив мер, стане зрозуміло, який обсяг коштів місту потрібно на обов’язкові потреби, і лише тоді можна буде говорити про гроші, що залишиться на поточні та капітальні видатки.

— Після того, як вони усі прозвітують, ми заб'ємо гроші на усі 12 місяців наступного року. Ми прозвітуємо, яка це цифра і у нас залишиться бюджет на поточні і капітальні видатки. Далі, вже другим етапом ми будемо проводити розподіл цих видатків пооб'єктно. Кожен з депутатів буде бачити кожен об'єкт, — зазначив Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, депутати Миколаївської міської ради заявляють, що проєкт бюджету міста на 2026 рік досі не оприлюднений і не наданий депутатам, попри те що сесія міськради запланована на 30 грудня, що, за їхніми словами, суперечить регламенту ради.

Читайте також матеріал «МикВісті» «Сесія міськради схвалила коригування бюджету на 2025 рік: що отримає ЖКГ і які статті урізали».

Нагадаємо, три тижні тому у Миколаєві призупинили всі бюджетні виплати, про що нам повідомили джерела у Миколаївській міській раді. Головним розпорядникам коштів тоді доручили призупинити усі платежі по видатках, що не стосуються захищених статей, а саме зарплат бюджетників та оплати комунальних послуг. Тоді повідомлялось, що причиною тому стала нестача бюджетних коштів, аби забезпечити покриття захищених статей бюджету до кінця року. Про проблему було відомо ще давно, оскільки ще при плануванні річного бюджету не були передбачені кошти на обов’язкові платежі до кінця року. У мерії сподівались на перевиконання бюджету та економію протягом року, що допоможе знайти кошти. Однак цього не сталось.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у міському бюджеті шукають 60 мільйонів гривень на заробітні плати та комунальні послуги.

«МикВісті» проаналізували запропоновані зміни до розподілу видатків бюджету Миколаєва та порахували, що на зарплати ти оплату комунальних платежів (у бюджеті це стаття видатків «Керівництво та управління у відповідній сфері») для розпорядників коштів бюджету міста додатково спрямують 7,2 мільйона гривень, а не 60 мільйонів, про які раніше говорив мер міста.

