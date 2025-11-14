У Миколаєві призупинили всі бюджетні виплати через нестачу коштів на зарплати та комунальні платежі

Миколаївська міська рада, серпень 2025 року. Фото: Андрій Шинкаренко

Головним розпорядникам коштів, а також комунальним підприємствам Миколаєва доручили призупинити усі платежі по видатках, що не стосуються захищених статей, а саме зарплат бюджетників та оплати комунальних послуг.

Про це «МикВісті» повідомили джерела у Миколаївській міській раді.

За наявною інформацією, напередодні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич надав відповідне доручення. Причиною тому стала нестача бюджетний коштів, аби забезпечити покриття захищених статей бюджету до кінця року. Мова про орієнтовну суму в понад 200 мільйонів гривень.

Мова йде про всі фінансові зобов’язання, окрім захищених статей та коштів державних субвенцій.

Зазначимо, що про проблему було відомо ще давно, оскільки ще при плануванні річного бюджету не були передбачені кошти на обов’язкові платежі до кінця року. У мерії сподівались на перевиконання бюджету та економію протягом року, що допоможе знайти кошти.

Ще у вересні депутат міськради Миколаєва, голова планово-бюджетної комісії Федір Панченко попереджав про нестачу у бюджеті міста коштів на обов’язкові платежі до кінця року. Тоді він озвучив цифру в 200 мільйонів гривень.

— Нам ще додатково до кінця року на обов’язкові платежі необхідно знайти близько 200 мільйонів гривень. І я звертався до всіх, і до колег, і до міського голови, що треба шукати. Резерв, на жаль, стоїть у зменшенні нових об’єктів, які можуть бути зроблені у цьому році. І резерв в оптимізації, економії на торгах, на проведенні робіт. Дешевше та ефективніше виконати деякі об’єкти, і оптимізація, яка іде щодо структури, — сказав Федір Панченко 3 вересня в ефірі комунального телеканалу «МАРТ».

Про це він також говорив і на засідання бюджетної комісія міськради того ж дня при розгляді рішення про перерозподіл бюджету міста. Ще тоді він озвучив, що треба шукати гроші на захищені статті на листопад-грудень.

— Зазвичай депутати шукають та пропонують, куди використати кошти. Але у нас оголошується новий конкурс пропозицій, звідки зняти на обов’язкові платежі до кінця року, — сказав Федір Панченко 3 вересня колегам по бюджетній комісії.

За інформацією департаменту фінансів, яка опублікована на офіційному сайті міськради, станом на 1 листопада, надходження до загального фонду бюджету Миколаєва складають 82% до річного плану, з врахуванням субвенцій.

Співбесідники видання з числа депутатів та працівників виконавчих органів задаються питанням, чому про ситуацію з нестачею коштів департамент фінансів не повідомляв раніше, та що робити з зобов’язаннями, які мають структурні підрозділи перед надавачами послуг, зокрема сфери комунального господарства.

Також станом на 14 листопада, немає інформації про те, з яких джерел пропонують знайти кошти. Зазначимо, що сесія міськради Миколаєва, де, зокрема серед питань є і бюджетні, запланована на 27 листопада. Голова бюджетної комісії Федір Панченко в коментарі «МикВісті» повідомив, що депутатам офіційно не повідомляли про складну фінансову ситуацію, також депутатам не надали для ознайомлення проєкт рішення щодо перерозподілу бюджету.

