  • четвер

    8 січня, 2026

  • 1.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 8 січня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 1.2° Похмуро

Уряд рекомендує ввести дистанційне навчання та роботу через негоду

Через негоду уряд рекомендує перехід на дистанційне навчання та роботу. Ілюстративне фото: Світлана КовальЧерез негоду уряд рекомендує перехід на дистанційне навчання та роботу. Ілюстративне фото: Світлана Коваль

У зв’язку з погіршенням погодних умов і зниженням температури уряд надав рекомендації щодо організації дистанційного навчання та роботи.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, міністерство освіти і науки спільно з іншими центральними органами виконавчої влади, обласними та Київською міською військовими адміністраціями має опрацювати питання тимчасового призупинення очного навчання.

Зокрема, розглядається можливість переходу закладів освіти на дистанційний формат або продовження зимових канікул щонайменше до 19 січня.

Рекомендації стосуються закладів дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Остаточні рішення ухвалюватимуться з урахуванням висновків профільних комісій та реальної ситуації в кожному регіоні.

Крім того, обласним і Київській міській військовим адміністраціям спільно з комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендовано на період негоди опрацювати можливість переведення підприємств, установ і організацій на дистанційний режим роботи.

В уряді наголосили, що ці рекомендації не поширюються на об’єкти критичної інфраструктури та інші установи, для яких дистанційна форма роботи є неможливою в умовах воєнного стану. Також органам місцевого самоврядування порадили врахувати ці рекомендації в межах своїх повноважень.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині з 9 січня і до кінця тижня прогнозують значне погіршення погодних умов. Містян попереджають про насування помірного снігу, ожеледь та значне зниження температури повітря.

У Миколаєві через негоду аварійні дерева впали на припаркований автомобіль
Негода в Україні: влада повідомила про обмеження руху на трасі Київ — Чоп
У Миколаєві власників авто закликали бути поруч, якщо на машину впало дерево
новини
Президент призначив керівників чотирьох областей: що про них відомо

Світлана Іванченко
новини
У Миколаєві через негоду впали дерева: рятувальники працюють щонайменше на п’яти адресах

Анна Гакман
новини
У Миколаєві через негоду аварійні дерева впали на припаркований автомобіль

Світлана Іванченко
новини
Тижнева афіша Миколаєва: куди піти й що подивитися

Марія Хаміцевич
новини
У Первомайську шукають підрядника на реконструкцію магістрального водогону за €3,6 млн

Альона Коханчук
Тижнева афіша Миколаєва: куди піти й що подивитися

Президент призначив керівників чотирьох областей: що про них відомо

Світла не буде по 8 годин: графіки відключення на Миколаївщині 9 січня

