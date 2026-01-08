 Негода в Україні: у двох областях обмежили рух на трасі Київ — Чоп

Негода в Україні: влада повідомила про обмеження руху на трасі Київ — Чоп

У двох регіонах України запровадили тимчасові обмеження на автошляху Київ — Чоп. Фото: Олексій КулебаУ двох регіонах України запровадили тимчасові обмеження на автошляху Київ — Чоп. Фото: Олексій Кулеба

У двох регіонах України запровадили тимчасові обмеження руху на автошляху М-06 (Київ — Чоп) через складні погодні умови.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, у західних областях інтенсивні снігопади, на гірських перевалах працює спеціальна техніка. У північних і центральних регіонах спостерігаються ожеледиця та крижаний дощ, що місцями ускладнює рух. На сході та північному сході країни йдуть дощі, які також негативно впливають на дорожню ситуацію.

У двох регіонах України запровадили тимчасові обмеження на автошляху Київ — Чоп. Фото: Олексій КулебаУ двох регіонах України запровадили тимчасові обмеження на автошляху Київ — Чоп. Фото: Олексій Кулеба
У двох регіонах України запровадили тимчасові обмеження на автошляху Київ — Чоп. Фото: Олексій КулебаУ двох регіонах України запровадили тимчасові обмеження на автошляху Київ — Чоп. Фото: Олексій Кулеба

Зокрема, за інформацією міністра:

  • на Рівненщині тимчасово обмежили рух вантажного транспорту на трасі М-06;
  • аналогічні обмеження діють на Житомирщині у напрямку Рівного;
  • на Львівщині не виключають можливість обмеження руху на М-06 у бік Рівненської області.

Крім того, негода вже охопила Рівненську, Хмельницьку, Вінницьку та Чернівецьку області, найближчим часом очікується її просування на Київщину.

— Робота триває цілодобово. Якщо маєте можливість — краще утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби. У складних погодних умовах головне — безпека людей, стабільна робота критичної інфраструктури та проїзні дороги, — наголосив Олексій Кулеба.

За його словами, до ліквідації наслідків негоди залучено понад 970 одиниць спецтехніки та більш ніж тисячу працівників. Дорожники прибирають сніг, обробляють покриття протиожеледними матеріалами та постійно контролюють проблемні ділянки доріг.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині з 9 січня і до кінця тижня прогнозують значне погіршення погодних умов. Містян попереджають про насування помірного снігу, ожеледь та значне зниження температури повітря.

