У Миколаєві через негоду аварійні дерева впали на припаркований автомобіль

У Миколаєві через негоду аварійні дерева впали на припарковані автомобілі. Фото: читачі МикВісті

У Миколаєві внаслідок негоди аварійні дерева впали на припаркований автомобіль.

Про це «МикВісті» повідомили місцеві мешканці, які надали фото з місця подій.

Зокрема, один із випадків зафіксували у дворі будинку на вулиці Колодязній, 16. Мешканці розповідають, що неодноразово зверталися до КП «Миколаївські парки» з проханням прибрати небезпечні дерева. Втім, за їхніми словами, комунальні служби обмежилися лише частковою обрізкою гілок, і не вирішили проблему повністю.

У Миколаєві через негоду аварійні дерева впали на припаркований автомобіль. Фото: читачі МикВісті
У Миколаєві через негоду аварійні дерева впали на припаркований автомобіль. Фото: читачі МикВісті
У Миколаєві через негоду аварійні дерева впали на припаркований автомобіліь Фото: читачі МикВісті

Техніка КП «Миколаївські парки»

Зазначимо, що підприємство значно розширило свій автопарк, купуючи техніку не лише за кошти міського бюджету, а й за рахунок кредитів. Ще до повномасштабного вторгнення, у січні 2022 року, у «Миколаївських парків» була лише одна спеціалізована машина, повідомляв раніше директор Дмитро Чучмай. Зараз кількість спецтехніки становить близько 60 одиниць.

У серпні 2024 року директор розповідав, що на підприємстві було 54 одиниці техніки, а їхня вартість становила 30–35 мільйонів гривень.

Пізніше підприємство попросило міську раду виділити кредит у розмірі 43 мільйони гривень на чотири машини для прибирання. Депутати погодили кредит, і тепер ця техніка вже працює в автопарку «Миколаївських парків».

Також читайте статтю «МикВісті»: «Миколаїв за два роки вклав 1,7 млрд грн у комунальні підприємства: куди пішли гроші»

Головне сьогодні