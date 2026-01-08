У Миколаєві через негоду аварійні дерева впали на припаркований автомобіль
16:09, 08 січня, 2026
У Миколаєві внаслідок негоди аварійні дерева впали на припаркований автомобіль.
Про це «МикВісті» повідомили місцеві мешканці, які надали фото з місця подій.
Зокрема, один із випадків зафіксували у дворі будинку на вулиці Колодязній, 16. Мешканці розповідають, що неодноразово зверталися до КП «Миколаївські парки» з проханням прибрати небезпечні дерева. Втім, за їхніми словами, комунальні служби обмежилися лише частковою обрізкою гілок, і не вирішили проблему повністю.
Техніка КП «Миколаївські парки»
Зазначимо, що підприємство значно розширило свій автопарк, купуючи техніку не лише за кошти міського бюджету, а й за рахунок кредитів. Ще до повномасштабного вторгнення, у січні 2022 року, у «Миколаївських парків» була лише одна спеціалізована машина, повідомляв раніше директор Дмитро Чучмай. Зараз кількість спецтехніки становить близько 60 одиниць.
У серпні 2024 року директор розповідав, що на підприємстві було 54 одиниці техніки, а їхня вартість становила 30–35 мільйонів гривень.
Пізніше підприємство попросило міську раду виділити кредит у розмірі 43 мільйони гривень на чотири машини для прибирання. Депутати погодили кредит, і тепер ця техніка вже працює в автопарку «Миколаївських парків».
Також читайте статтю «МикВісті»: «Миколаїв за два роки вклав 1,7 млрд грн у комунальні підприємства: куди пішли гроші»
