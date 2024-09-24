Депутатам пропонують погодити ₴43 млн кредиту на нову техніку для «Миколаївських парків»: яку саме

Багатофункціональна машина EGHOLM, яку планує придбати у кредит КП «Парки». Фото: egholm.com

Депутатам міської ради пропонують погодити кредит для комунального підприємства «Миколаївські парки» на закупівлю спеціалізованої техніки, яка буде використовуватися для зимового та літнього прибирання міста.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті». Його депутати мають розглянути найближчого засідання сесії міської ради, яке відбудеться 26 вересня.

Сума кредиту, яку можуть дозволити взяти комунальному підприємству, складає 43 мільйона гривень. Це лише 40% від загальної вартості техніки, яка складає 1 мільйон євро. Інші 60% профінансує Данія.

Загалом підприємство планує взяти у кредит чотири багатофункціональних машини EGHOLM з системою фільтрації та щітками, а також сім одиниць навісного обладнання: одна гідравлічна сталева щітка для бур´яну, дві сніжні щітки, два дискові піско-соле-розкидачі та два універсальних причепа самоскида.

Багатофункціональна машина EGHOLM, яку планує придбати у кредит КП «Парки». Фото: egholm.com

Підприємство звернулося до міської ради з проханням надати згоду на укладання кредитного договору в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%». Ставка за кредитом протягом перших двох років складатиме 1% річних, а з третього року підвищиться до 5% річних. Погашення кредиту планується здійснювати щомісячно, з можливістю дострокового погашення.

Як працює КП «Миколаївські парки»?

Фінансування комунального підприємства «Миколаївські парки» за останні п’ять років значно зросло — з 8,6 мільйона гривень у 2020 році до 167,2 мільйона гривень у 2023 році. Цьогорічний бюджет підприємства складає 144 мільйони гривень, що трохи менше, ніж у попередньому році.

Водночас станом на серпень 2024 року на комунальному підприємстві числяться 262 штатні одиниці. Це у шість разів більше у порівнянні з 2021 роком, коли цей показник складав 39 осіб. Однак підприємству потрібно ще близько 400 штатних осіб, сказав директор Дмитро Чучмай.

У липні 2024 року «МикВісті» опублікували відео, як комунальники у 40-градусну спеку «косили» пилюку в центрі Миколаєва. Після цього на комунальному підприємстві «Миколаївські парки» відреагували на цю публікацію. Вони пояснили, що на Соборній робітники тримером вигрібали листя та косили траву, якщо вона траплялася.

«Миколаївські» парки також планують взяти до 43 мільйонів гривень кредиту на оновлення спецтехніки, яка буде використовуватися для зимового та літнього прибирання міста. А загалом вартість автопарку підприємства оцінюється у 35 мільйонів гривень.

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