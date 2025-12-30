Миколаїв за два роки вклав 1,7 млрд грн у комунальні підприємства: куди пішли гроші

Будівля Миколаївської міської ради, архівне фото «МикВісті»

Коли місто виділяє гроші комунальним підприємствам, це не завжди про зарплати, пальне чи прибирання вулиць. Частина бюджетних коштів заходить інакше — як внески у статутний капітал. Це гроші або майно, які громада передає КП як власник, фактично інвестуючи у його розвиток: техніку, обладнання, інфраструктуру.

На відміну від дотацій чи поточних видатків, ці кошти не можна витратити довільно. Їх виділяють під конкретні рішення міської ради і конкретні потреби, у межах бюджетного року. Саме через внески у статутний капітал влада показує, які комунальні підприємства вважає важливішими, а які — другорядними.

«МикВісті» дізнавалися, які КП отримували такі внески протягом останніх років у Миколаєві, які це суми і хто отримав найбільше.

Що таке внески у статутний капітал і чому це важливо

Коли місто фінансує комунальні підприємства, це не завжди виглядає як оплата конкретних робіт чи послуг. Частина бюджетних коштів надходить у зовсім інший спосіб — як внески у статутний капітал. Саме через цей механізм міська влада може спрямовувати значні суми окремим КП, не прив’язуючи їх до щоденних витрат.

Внески у статутний капітал — це капітальні видатки бюджету. Їх виділяють не «на все одразу», а під конкретні потреби: купівлю техніки, обладнання, оновлення матеріально-технічної бази. Кошти надходять на рахунок КП, але не стають вільними — підприємство може використати їх лише відповідно до рішення міської ради. Якщо внески закладені в бюджеті певного року, витрачати їх мають у межах цього ж бюджетного періоду.

Водночас саме цей формат фінансування вважається менш прозорим для зовнішнього контролю, ніж, наприклад, бюджетні програми. На відміну від програм, де чітко прописані мета, строки та очікуваний результат, внески у статутний капітал не завжди дозволяють простежити прямий зв’язок між виділеними коштами та конкретними витратами у публічній звітності підприємства.

Це принципово відрізняє такі внески від інших форм фінансування. Поточні видатки покривають щоденну роботу підприємства, дотації — дефіцит коштів, бюджетні програми мають чітку мету і строки. Натомість внески у статутний капітал — це інвестиція власника, яка збільшує можливості підприємства, а не просто дозволяє йому «дожити до кінця року».

Важливим є те, що міська рада не може фінансувати комунальні підприємства напряму — внески у їх статутний капітал відбуваються через головних розпорядників бюджетних коштів. Це міські управління та департаменти, яким фактично підпорядковуються КП.

Такі внески отримують не всі комунальні підприємства і не щороку. Їх виділяють для того, щоб забезпечити діяльність конкретного комунального підприємства. У воєнний час це рішення особливо показове — адже воно демонструє, які функції місто вважає критично важливими.

Директор «Миколаївелектротрансу» Юрій Сметана, посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен та мер Миколаєва Олексанр Сєнкевич на фоні комунального тролейбусу, фото «МикВісті»

Скільки внесків у статутний капітал отримали КП Миколаєва за два роки?

Якщо окреслити загальну картину з внесками у статутні капітали, то за останні два роки комунальні підприємства Миколаєва отримали 1,7 мільярда гривень:

818 мільйонів 630 тисяч 579 гривень — у 2024 році;

906 мільйонів 82 тисячі 829 гривень — у 2025 році.

Ці кошти міська рада виділила комунальним підприємствам через головних розпорядників — Виконавчий комітет, Управління охорони здоров’я та Департамент житлово-комунального господарства. Тобто спочатку ці кошти надходили їм на рахунки, а далі — на рахунки КП.

Відповідь, надана на інформаційний запит «МикВісті» Відповідь, надана на інформаційний запит «МикВісті»

Загалом за ці роки внески до статутного капіталу отримали 11 комунальних підприємств, які працюють у різних сферах — від водопостачання і транспорту до озеленення та медичних послуг. Фактично мова йде про підприємства, без яких місто не може функціонувати щодня. За напрямками це:

Вода і теплопостачання: «Миколаївводоканал», «Миколаївоблтеплоенерго».

Транспорт: «Миколаївелектротранс», «Миколаївпастранс».

Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс», фото «МикВісті»

Іншими видами робіт займаються такі комунальні підприємства:

«ЕЛУ автодоріг», яке займається утриманням та ремонтом міських доріг та вулиць.

«Миколаївські парки», які займаються озелененням міста.

Комунальне виробниче підприємство по організації харчування у навчальних закладах.

Комунальний телеканал «МАРТ».

Міська лікарня №4.

«ДЄЗ «Пілот», яке займається утриманням та ремонтом дитячих майданчиків, а також утриманням точок видачі води.

Житлово-комунальне підприємство «Бриз», яке займається житлово-комунальним обслуговуванням та тимчасовим розміщенням переселенців.

Дитячий майданчик по вулиці Набережній у центрі Миколаєва, серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Співробітники КП «ДЄЗ «Пілот» виготовляють елементи конструкцій дитячих майданчиків, серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Хто отримав найбільше коштів?

Найбільше внесків у статутний капітал за останні два роки отримали підприємства, які займаються критичними потребами міста: водою, опаленням та транспортом. До цієї трійки увійшли:

«Миколаївводоканал» — 919,7 мільйона гривень.

«Миколаївоблтеплоенерго» — 346,4 мільйона гривень.

«Миколаївелектротранс» — 212 мільйонів гривень.

Інші комунальні підприємства — від лікарні до житлово-комунальних і сервісних КП — отримували різні суми до свого статутного капіталу: від 500 тисяч гривень до 6 мільйонів гривень щорічно.

Але сам механізм внесків у статутний капітал не дає відповіді на просте питання: які саме витрати стояли за цими сумами і як місто визначало пріоритети між підприємствами.

Бригада водоканалу працює над усуненням аварії на водомережі вздовж вулиці 11-а Лінія у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «МикВісті»

«Миколаївські парки» отримали цьогоріч 62,3 млн грн у статутний капітал

По першим трьом КП у переліку ситуація зрозуміла — гроші потрібні на забезпечення міста водою, теплом, ремонт мереж, компенсацію різниці у тарифах. Але четверту позицію зайняло комунальне підприємство, що займається озелененням міста — «Миколаївські парки», які у 2025 році отримали 62,3 мільйона гривень внесків у статутний капітал з бюджету Миколаєва.

Для порівняння, загалом у 2025 році місто внесло до статутного капіталу КП 906,1 мільйона гривень, тож частка «Миколаївських парків» — близько 6,9%.

«Миколаївські парки» сьогодні відомі не тільки як головні озеленювачі міста, але як підприємство, яке постійно потребує грошей, нової техніки та кредитів. За останні роки штат та автопарк підприємства збільшився, фінансування з міського бюджету також зросло в рази.

Штат підприємства збільшився у 9 разів

На вулицях міста все частіше можна зустріти працівників «Миколаївських парків» за роботою: покосом трави, висадженням нових дерев та обрізкою старих, прибиранням вулиць міста від опалої листви. Якщо у 2021 році штат підприємства складав 39 осіб, то за час повномасштабної війни він збільшився до 346 людей у 2025 році.

Виступаючи на одній з останніх бюджетних комісій перед депутатами міської ради директор КП «Парки» Дмитро Чучмай розповів про своє бажання збільшити у 2026 році кількість працівників ще на 43 людини — до 389.

— З 1 січня 2026 року комунальне підприємство обслуговує усі райони міста власними силами. Підрядників до утримання зелених зон ми не залучаємо, — додав до цієї інформації він.

На роботу комунального підприємства у 2026 році «Миколаївські парки» просять з бюджету міста 164,3 мільйона гривень. Найбільше з них хочуть витратити як раз на заробітні плати — 103,7 мільйона гривень.

Але чи достатньо буде цих коштів комунальному підприємству — казати зарано. Директор «Миколаївських парків» Дмитро Чучмай до цього у коментарі «МикВісті» стверджував, що у них немає заборгованості, нестачі коштів та проблем з цими виплатами заробітних плат. А вже за кілька тижнів попросив з бюджету міста 15,8 мільйона гривень на виплату зарплат до кінця 2025 року.

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» за роботою, фото «МикВісті»

Техніка підприємства та кредити

Підприємство також збільшило свій автопарк. Не тільки за рахунок коштів бюджету міста, але й за рахунок кредитів. Ще до повномасштабного вторгнення, станом на січень 2022 року, на підприємстві була лише одна спеціалізована машина, казав раніше директор Дмитро Чучмай. Зараз кількість спецтехніки складає приблизно 60 одиниць.

Коли ми спілкувалися з директором «Миколаївських парків» Дмитром Чучмаєм у серпні 2024 року, на підприємстві було 54 одиниці техніки. Тоді її вартість складала 30-35 мільйонів гривень, казав він.

Після цього підприємство ще просило міську раду узяти 43 мільйони гривень кредиту на чотири машини для прибирання. Депутати погодили цей кредит і «Миколаївські парки» вже мають у своєму автопарку цю техніку.

А вже за рік Дмитро Чучмай повідомив, що цієї кількості техніки замало, щоб охопити усю територію Миколаєва і попросив взяти ще один кредит у 45,1 мільйона гривень на чотири додаткові машини для прибирання. Однак цього разу депутати не погодили його.

Техніка комунального підприємства «Миколаївські парки», фото «МикВісті»

Техніка комунального підприємства «Миколаївські парки», фото «МикВісті»

На одній з останніх бюджетних комісій депутати висловили думку, що треба посилити контроль за роботою «Миколаївських парків». Голова бюджетної комісії Федір Панченко звернув увагу, що наразі підприємство купує дороговартісну техніку. Він закликав депутатів і керівництво підприємства контролювати фінансову дисципліну, аби уникнути ситуацій, коли після дорогих закупівель потрібно додатково просити гроші на оплату праці та комунальні послуги.

— Не можна, щоб сьогодні купували техніку, а завтра казали, що немає грошей на зарплату. Це нелогічне і неприпустиме витрачання коштів. Просив би донести це керівництву підприємства, щоб не було ситуацій, коли вони після великих покупок звертаються за додатковим фінансуванням на оплату праці та комунальні послуги. Людей не можна залишати без зарплати — таких випадків допускати не можна, — сказав Федір Панченко.

Чи є ефективність?

Зважаючи на ріст кількості працівників та збільшення автопарку підприємства, виникає логічне запитання: чи зросла ефективність його роботи?

На початку 2025 року директор «Миколаївських парків» Дмитро Чучмай сказав, що це допомогло покращити роботу КП. Прикладами ефективної роботи він навів утримання зелених зон на вулиці Індустріальній в Заводському районі та на бульварній частині проспекту Центрального.

— Основний приклад — вулиця Індустріальна. Коли ми туди приїхали перший раз, там були хащі, вовки вили, мабуть. Сьогодні там прибрана дуже гарна добра територія. Тому баланс (фінансування та ефективності роботи підприємства, — прим.) ви можете бачити самі. От подивіться, будь ласка, на бульварну частину проспекту Центрального. Це все зроблено силами комунального підприємства. Там підрізані дуже гарно кущі. Вони колись були такими?, — сказав він тоді.

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» за роботою на вулиці Індустріальній, фото «МикВісті»

Він сказав, що усі зелені зони, які доглядають працівники підприємства, йому подобаються. Втім, одна з них має для нього особливу цінність.

— Насправді кожен куточок міста, до якого прикладають руки наші працівники — класні. Але мені найбільше до вподоби клумба у сквері «Юних героїв», — зазначив Дмитро Чучмай.

Час від часу підприємство також потрапляє у центр гучних ситуацій. До прикладу, у липні минулого року комунальники «Миколаївських парків» у 40-градусну спеку «косили» пилюку в центрі Миколаєва. Після цього на комунальному підприємстві відреагували на цю публікацію і пояснили, що таким чином робітники вигрібали листя та косили траву, якщо вона траплялася.

Серед планів озеленити місто Дмитро Чучмай також називав висадку бирючини вздовж проспекту Центрального. Він озвучував, що у планах — висадити такі кущі вздовж усього проспекту. Але влітку цього року стало відомо, що ці кущі засохли.

Засохлі ялинки у миколаївському парку «Перемога», серпень 2024 року, фото «МикВісті»

«Миколаївські парки» також були у центрі уваги з кронування дерев вздовж Соборної та висадженими соснами у парку Перемоги, усі з яких загинули.

— Фахівці підприємства при виборі та затвердженні посадкового матеріалу наголошували на якості, утриманні та правилах перевезення зелених насаджень. Але вже при висадці дерев з'ясувалося, що вони мають відкриту кореневу систему. Для хвойних дерев при пересадці дуже важлива саме закрита коренева система, тобто з коренем в землі. Фахівці підприємства проводили комплексний догляд за даними саджанцями, але, на жаль, не усі сосни прижились, — пояснив тоді ситуацію Дмитро Чучмай.

Як ухвалюють рішення про внески у статутний капітал

Формально ініціатива щодо внесків у статутний капітал виходить від самих комунальних підприємств або профільних департаментів та управлінь. КП подають фінансові запити з обґрунтуванням потреб — наприклад, необхідність оновлення техніки, обладнання або матеріальної бази.

Далі ці запити проходять кілька етапів:

Погодження у профільних департаментів та управлінь; Включення до проєкту бюджету або змін до нього; Затвердження рішенням міської ради з попереднім розглядом на профільних депутатських комісіях.

Проте після зарахування коштів як внесків у статутний капітал рівень публічної деталізації витрат значно нижчий, ніж у бюджетних програмах чи закупівлях. Це і створює ситуацію, коли громада бачить суму, але не завжди — її фактичне використання.

Техніка, яка прибирає вулиці Миколаєва, фото «МикВісті»

Внески у статутний капітал — один із ключових фінансових інструментів, через які Миколаїв підтримує комунальні підприємства. За два роки місто вклало у них 1,7 мільярда гривень, зробивши ставку передусім на воду, тепло і транспорт.

Водночас сам механізм таких внесків залишається малозрозумілим для пересічного мешканця: хто саме ініціює фінансування, за якими критеріями обирають підприємства і наскільки прозоро можна простежити використання коштів.

І якщо в умовах війни пріоритет критичної інфраструктури виглядає очевидним, то відкрите питання залишається іншим: чи достатньо місто пояснює громаді, як саме і навіщо воно інвестує сотні мільйонів гривень у статутні капітали своїх підприємств?

Юлія Бойченко, «МикВісті»