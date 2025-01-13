Висновки фахівця-арбориста: обрізані платани на Соборній можуть загинути

Працівники «Миколаївських парків» обрізали платани по вулиці Соборній. Фото: «МикВісті»

Фахівець-арборист Володимир Ветроградський проаналізував обрізку платанів на Соборній у Миколаєві. У фаховому висновку він вказав, що дерева обрізали до ступеня припинення росту — що може призвести до їх загибелі.

Документ опублікувала на Facebook-сторінці Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Згідно з висновком, через обрізку працівниками «Миколаївських парків» дерева значно ослабли, у них може частково відмерти коріння, а через 1-3 роки дерева взагалі можуть загинути. Також арборист зазначив, що зрізи без лікування стануть воротами для деревних інфекцій.

Висновки арбориста. Фото/Facebook-сторінка екологічної інспекції Висновки арбориста. Фото/Facebook-сторінка екологічної інспекції

«Обрізане до стовпа дерево або на культі (гілкові рукави) вважається пошкодженим до ступеня припинення росту. Такі дії щодо дендрофлори оцінюються як порушення законодавства України», — йдеться у повідомленні.

В екологічній інспекції зазначають, що платани були обрізані в зоні галуження гілкових рукавів (червона зона). Саме вкорочення в цій зоні зазвичай призводить до незворотних наслідків (утворення порожнин, некрозів кори, утворення вторинної хаотично розгалуженої крони). Роботи в цій зоні мають виконуватись тільки в обґрунтованих випадках (злами гілкових рукавів, критичні некрози кори, наявність злоякісних пнів, всихання великих частин дерева).

Зони обрізки дерев. Фото/Facebook-сторінка екологічної інспекції

«Щодо подальшого догляду за деревами виду Платан кленостий, необхідно проводити мінімальну санітарну обрізку (видалення сухих та зламаних гілок), формувальну (вкорочення до 10-15% об’єму крони дерева), для видалення сухих гілок, вкорочення конфліктуючих з будинками та спорудами гілок», — додали там.

Додамо, що Володимир Ветроградський — арборист, таких фахівців ще називають «деревними хірургами». Він понад 25 років лікує дерева в Києві та по всій Україні. Саме йому довірили рятувати старовинну шовковицю Шевченка біля Будинку-музея Тараса Шевченка.

Лікування шовковиці Шевченка. Фото/ Українська Правда Лікування шовковиці Шевченка. Фото/ Українська Правда Лікування шовковиці Шевченка. Фото/ Українська Правда

Скандальна обрізка дерев на Соборній в Миколаєві

Як відомо, в центрі Миколаєва вже третій день поспіль комунальне підприємство «Миколаївські парки» проводить обрізку платанів. Комунальники запевнили, що дерева не втратять своєї декоративної якості. Однак через це представники екоінспекції викликали поліцію для складення протоколу. Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що обрізка дерев між Спаською та Великою Морською є частиною планових робіт, що виконуються згідно з затвердженим графіком та рішенням виконкому. 7 січня роботи громадськості та екоінспекції вдалось призупинити роботи комунальників.

Але вранці 8 січня комунальне підприємство відновило роботи з обрізки дерев. На місце події викликали співробітників поліції. Пізніше туди прибув директор КП «Миколаївські парки». У розмові він зауважив, що поліція не може забезпечити роботу комунальників і перешкоджають їм. Крім того, Чучмай пояснив, що дерева на вулиці Соборній обрізають за зверненням місцевих жителів.

За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 65 тисяч гривень.

Однак миколаївські екологи щодо цієї ситуації притримуються кардинально іншої точки зору. Наприклад, екологиня Діана Крисінська каже про грубе порушення екологічних норм. Вона стверджує, що КП обрізає здорові гілки платанів, яким більше 30 років без дозволу.

9 січня під дописом «МикВісті» в соцмережах ексвіцемер Миколаєва Таміла Бугаєнко написала, що намагалася переконати працівників «Миколаївських парків» припинити обрізку платанів на Соборній, що є це знущання над деревами.

Щодо ситуації із скандальною обрізкою платанів на вулиці Соборній 9 січня зібралась екологічна комісія Миколаївської обласної ради. Проте, представники Миколаївської міської ради та комунального підприємства «Миколаївські парки» проігнорували це засідання.

Доцентка кафедри садово-паркового господарства та екології Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка Інна Тимченко вважає, формувальна обрізка, яку проводять на деревах, може призвести до їх поступової загибелі. Через це також погіршиться якість повітря, яким дихають мешканці.

У суботу, 11 січня, в Миколаєві пройшла акція протесту проти обрізки дерев на пішохідній вулиці Соборній. Присутні підписали документ-звернення до міського голови Олександра Сєнкевича та депутатського корпусу, з яким на сесії планує виступити Андрій Янтар. Звернення також планують передати і до Міністерства екології та інших відповідальних структур із проханням провести оцінку збитків, завданих довкіллю діями комунального підприємства «Миколаївські парки».