Українки мають народжувати по троє дітей, щоб зберегти населення, — демограф

Олександр Гладун. Фото: РБК-Україна

Щоб покращити демографію в Україні жінкам треба народжувати десь по троє дітей.

Таку думку висловив доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун в інтерв’ю «РБК-Україна».

За його словами на початок 2022-го в кордонах України 1991 року було 42 мільйони осіб. На початок 2025-го — десь 34 мільйони. Це включаючи Крим, ОРДЛО і захоплені території.

— Щоб населення не скорочувалось за рахунок природного чинника, 100 жінок мають народжувати 210-220 дітей. Йдеться про українок репродуктивного віку, у демографії — це від 15-ти до 49-ти років. Але треба врахувати, що є жінки, які не хочуть мати дітей, деякі не можуть народжувати через хвороби. Тому по факту решті українок треба народжувати десь по три дитини, щоб населення не зменшувалось, — говорить Олександр Гладун.

"Портрет" населення України, станом на 2023 рік (інфографіка: Ukrainian Institute for the Future)

Однак він зазначає, що у жодній країні Європи нема такого рівня народжуваності. В середньому по ЄС 100 жінок народжують 150-160 дітей.

Також він зазначив, що українці, яким зараз по 18-25 років, це когорта людей, які народились у 2001 році, коли в країні був найнижчий рівень народжуваності. Тому, якщо багато із них загине, то у наступних поколіннях відтвориться ще менше людей.

Нагадаємо, що у Миколаївській області у 2024 році смертність перевищила народжуваність у 3,5 рази.