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Звіт ЦРУ: Україна має найнижчу народжуваність і найвищу смертність у світі

Україна стала першою серед країн з найнижчою народжуваністю та серед держав з найвищою смертністю у світі.

Про це йдеться у звіті американського Центрального розвідувального управління.

Так, за даними американської спецслужби, в Україні на 1000 жителів припадає 18,6 смертей. Друге місце у такому списку посіла Литва — на тисячу живих припадає 15,6 померлих. Натомість найнижчий рівень смертності в Катарі — там на тисячу жителів припадає 1,4 померлих.

Світовими лідерами за рівнем народжуваності є африканські держави: Нігер (на тисячу жителів 46,6 новонароджених), Ангола (41,1 немовля на 1000 громадян) та Бенін (40,3 малюків на 1000 жителів). В Україні ж на тисячу громадян припадає 6 новонароджених.

Нагадаємо, з початку 2024 року в Україні народилося 47 772 немовлят. Зокрема в пологових будинках Миколаївської області народилась 1 261 дитина.

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