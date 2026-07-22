За пів року на Миколаївщині смертність учетверо перевищила народжуваність

За перше півріччя в Миколаївській області народилися 1 955 дітей, тоді як померли 8 746 людей. Таким чином, смертність у регіоні учетверо перевищує народжуваність.

Про це свідчать аналітичні дані платформи «Опендатабот».

Загалом по Україні за цей період народилися 73 292 людини, померли — 259 853. У порівнянні з першим півріччям 2025, новонароджених поменшало на 16%. Якщо порівнювати з аналогічним періодом до початку повномасштабної війни, показник скоротився вдвічі.

Зазначається, що в середньому, щомісяця в Україні народжується близько 12 тисяч малюків. Для порівняння, десять років тому цей показник становив близько 32 тисяч.

Серед новонароджених хлопчики становлять 51%, дівчатка — 49%.

Народження та смерті в Україні. Інфографіка: Опендатабот

Найбільше скорочення народжуваності зафіксували у прифронтових регіонах: у Донецькій області — утричі, у Запорізькій — на 23%. Водночас спад спостерігається і у відносно безпечних областях, зокрема на Вінниччині, Львівщині та Тернопільщині — приблизно на 20%.

Найбільше дітей за пів року народилося у Києві — 8 352. Далі йдуть Львівська область (6 617), Дніпропетровська (5 611) та Одеська (5 450).

Кількість новонароджених в Україні. Інфографіка: Опендатабот

Що стосується смертності, то у 2026 році найвищі показники зареєстрували у Дніпропетровській області ( 28 386 померлих) та Києві (20 121 померлих).

Кількість померлих в Україні. Інфографіка: Опендатабот

Раніше повідомлялося, що на територіях, підконтрольних уряду України, нині проживає від 22 до 25 мільйонів людей. Таку оцінку озвучив міністр соціальної політики Денис Улютін.