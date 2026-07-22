 За пів року на Миколаївщині смертність учетверо перевищила народжуваність

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Головна Новини Суспільство 15:50, 22 липня, 2026

За пів року на Миколаївщині смертність учетверо перевищила народжуваність

За перше півріччя в Миколаївській області народилися 1 955 дітей, тоді як померли 8 746 людей. Таким чином, смертність у регіоні учетверо перевищує народжуваність.

Про це свідчать аналітичні дані платформи «Опендатабот».

Загалом по Україні за цей період народилися 73 292 людини, померли — 259 853. У порівнянні з першим півріччям 2025, новонароджених поменшало на 16%. Якщо порівнювати з аналогічним періодом до початку повномасштабної війни, показник скоротився вдвічі.

Зазначається, що в середньому, щомісяця в Україні народжується близько 12 тисяч малюків. Для порівняння, десять років тому цей показник становив близько 32 тисяч.

Серед новонароджених хлопчики становлять 51%, дівчатка — 49%.

Народження та смерті в Україні. Інфографіка: ОпендатаботНародження та смерті в Україні. Інфографіка: Опендатабот

Найбільше скорочення народжуваності зафіксували у прифронтових регіонах: у Донецькій області — утричі, у Запорізькій — на 23%. Водночас спад спостерігається і у відносно безпечних областях, зокрема на Вінниччині, Львівщині та Тернопільщині — приблизно на 20%.

Найбільше дітей за пів року народилося у Києві — 8 352. Далі йдуть Львівська область (6 617), Дніпропетровська (5 611) та Одеська (5 450).

Кількість новонароджених в Україні. Інфографіка: ОпендатаботКількість новонароджених в Україні. Інфографіка: Опендатабот

Що стосується смертності, то у 2026 році найвищі показники зареєстрували у Дніпропетровській області ( 28 386 померлих) та Києві (20 121 померлих).

Кількість померлих в Україні. Інфографіка: ОпендатаботКількість померлих в Україні. Інфографіка: Опендатабот

Раніше повідомлялося, що на територіях, підконтрольних уряду України, нині проживає від 22 до 25 мільйонів людей. Таку оцінку озвучив міністр соціальної політики Денис Улютін.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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