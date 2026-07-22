За пів року на Миколаївщині смертність учетверо перевищила народжуваність
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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За перше півріччя в Миколаївській області народилися 1 955 дітей, тоді як померли 8 746 людей. Таким чином, смертність у регіоні учетверо перевищує народжуваність.
Про це свідчать аналітичні дані платформи «Опендатабот».
Загалом по Україні за цей період народилися 73 292 людини, померли — 259 853. У порівнянні з першим півріччям 2025, новонароджених поменшало на 16%. Якщо порівнювати з аналогічним періодом до початку повномасштабної війни, показник скоротився вдвічі.
Зазначається, що в середньому, щомісяця в Україні народжується близько 12 тисяч малюків. Для порівняння, десять років тому цей показник становив близько 32 тисяч.
Серед новонароджених хлопчики становлять 51%, дівчатка — 49%.
Найбільше скорочення народжуваності зафіксували у прифронтових регіонах: у Донецькій області — утричі, у Запорізькій — на 23%. Водночас спад спостерігається і у відносно безпечних областях, зокрема на Вінниччині, Львівщині та Тернопільщині — приблизно на 20%.
Найбільше дітей за пів року народилося у Києві — 8 352. Далі йдуть Львівська область (6 617), Дніпропетровська (5 611) та Одеська (5 450).
Що стосується смертності, то у 2026 році найвищі показники зареєстрували у Дніпропетровській області ( 28 386 померлих) та Києві (20 121 померлих).
Раніше повідомлялося, що на територіях, підконтрольних уряду України, нині проживає від 22 до 25 мільйонів людей. Таку оцінку озвучив міністр соціальної політики Денис Улютін.
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