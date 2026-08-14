Обіцяв за $16 тис. домовитися з ВЛК: у Миколаєві затримали військового за підозрою у хабарництві

У Миколаєві затримали військового при отриманні хабаря. Фото: ГУНП у Миколаївській області

У Миколаєві поліцейські затримали 39-річного військовослужбовця, який пообіцяв вплинути на представників військової частини та ВЛК, щоб військовозобов'язаного зняли з військового обліку. Чоловіка хотів отримати за це 16 тисяч доларів. Його затримали під час отримання частини цієї суми.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Миколаївській області.

Як розповіли у поліції, військовослужбовець особисто зустрівся з жінкою і запропонував їй за гроші вирішити питання стосовно її чоловіка, який самовільно залишив військову частину. Він обіцяв вплинути на службовців військової частини, щоб погодилися повернути його на службу. А з представниками ВЛК домовитися оформити документи, щоб далі визнати чоловіка непридатним до військової служби.

«За свої послуги зловмисник вимагав 16 тисяч доларів», — повідомили в поліції

Поліцейські затримали військового під час отримання частини коштів — 4 тисяч доларів. Слідчі поліції повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави понад 1,3 мільйона гривень. Правоохоронці визначають інших причетних до цієї справи.

Нагадаємо, що начальника Миколаївського обласного ТЦК затримали під час отримання 10 тисяч доларів. За даними слідства, посадовець обіцяв трьом військовозобов’язаним допомогти уникнути мобілізації, зокрема зняти їх із розшуку в системі «Оберіг» та створити умови для отримання бронювання на роботі.

За даними «МикВісті», йдеться про полковника Віталія Куліша. Правоохоронці також раніше задокументували отримання ним ще 5 тисяч доларів — за допомогу вже мобілізованому чоловікові уникнути відправлення до військової частини та пройти повторну військово-лікарську комісію. Загалом, за версією слідства, посадовець отримав 15 тисяч доларів.

В Оперативному командуванні «Південь» прокоментували затримання начальника Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Там підтвердили проведення правоохоронцями заходів у межах розслідування схеми ухилення від мобілізації.