Легковик злетів з дороги та врізався в дерево на Миколаївщині: постраждала пасажирка

ДТП на Миколаївщині 14 серпня. Фото: ДСНС

Сьогодні, 14 серпня, у Миколаївському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала пасажирка автомобіля.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Аварія сталася поблизу села Володимирівка Чорноморської громади на трасі «Очаків — Миколаїв». Автомобіль Renault Symbol з’їхав з дороги та врізався в дерево.

У салоні була заблокована 19-річна пасажирка. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували її та передали медикам. Дівчину госпіталізували. Водій автомобіля не постраждав. Обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці.

ДТП на Миколаївщині 14 серпня. Фото: ДСНС ДТП на Миколаївщині 14 серпня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у Миколаєві в четвер, 13 серпня, на перетині проспекту Центрального та вулиці Малої Морської сталася ДТП. Легковий автомобіль Mitsubishi Lancer вилетів за межі дороги, зніс світлофор та перекинувся на бік.