Легковик злетів з дороги та врізався в дерево на Миколаївщині: постраждала пасажирка
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Сьогодні, 14 серпня, у Миколаївському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала пасажирка автомобіля.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
Аварія сталася поблизу села Володимирівка Чорноморської громади на трасі «Очаків — Миколаїв». Автомобіль Renault Symbol з’їхав з дороги та врізався в дерево.
У салоні була заблокована 19-річна пасажирка. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували її та передали медикам. Дівчину госпіталізували. Водій автомобіля не постраждав. Обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, що у Миколаєві в четвер, 13 серпня, на перетині проспекту Центрального та вулиці Малої Морської сталася ДТП. Легковий автомобіль Mitsubishi Lancer вилетів за межі дороги, зніс світлофор та перекинувся на бік.
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