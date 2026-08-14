 Легковик злетів з дороги та врізався в дерево на Миколаївщині: постраждала пасажирка

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Головна Новини Інциденти 12:00, 14 серпня, 2026

Легковик злетів з дороги та врізався в дерево на Миколаївщині: постраждала пасажирка

ДТП на Миколаївщині 14 серпня. Фото: ДСНСДТП на Миколаївщині 14 серпня. Фото: ДСНС

Сьогодні, 14 серпня, у Миколаївському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала пасажирка автомобіля.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Аварія сталася поблизу села Володимирівка Чорноморської громади на трасі «Очаків — Миколаїв». Автомобіль Renault Symbol з’їхав з дороги та врізався в дерево.

У салоні була заблокована 19-річна пасажирка. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували її та передали медикам. Дівчину госпіталізували. Водій автомобіля не постраждав. Обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці.

ДТП на Миколаївщині 14 серпня. Фото: ДСНСДТП на Миколаївщині 14 серпня. Фото: ДСНС
ДТП на Миколаївщині 14 серпня. Фото: ДСНСДТП на Миколаївщині 14 серпня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у Миколаєві в четвер, 13 серпня, на перетині проспекту Центрального та вулиці Малої Морської сталася ДТП. Легковий автомобіль Mitsubishi Lancer вилетів за межі дороги, зніс світлофор та перекинувся на бік.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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