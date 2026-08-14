У будинку на Спаській у Миколаєві зафіксували порушення умов безбар'єрності: самовільне будівництво поки не можуть перевірити

На вході у підвал на Спаській, 46 ДАБК знайшов порушення. Фото: МикВісті

У будинку №46 по вулиці Спаській у Миколаєві, де проводили будівельні роботи без дозволів, перевірили дотримання умов безбар'єрності та зафіксували порушення. Для проведення основної перевірки — самовільних будівельних робіт — чекають дозволу міністерства.

Про це розповіла у коментарі «МикВісті» начальниця Управління архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міськради Олена Туова.

Нагадаємо, місяць тому миколаївці звернули увагу на облаштування входу до підвалу по Спаській, 46/2. Жителі просили перевірити законність робіт.

В ДАБК тоді прокоментували, що на місце викликали поліцію. У будівельників не було ані дозволів на виконання робіт, ані проєктної документації.

На сьогодні, місяць потому, на місці входу у підвал вже укладена плитка, зверху встановлені металеві прути, які частково обмотані жовтої стрічкою.

Житель будинку Юрій розповів «МикВісті», що з моменту скарг будівельники проводили роботи з боку двору, вивозили дошки та сміття. Також завершили вкладання плитки з боку вулиці.

— З боку вулиці вони обклали вхід плиткою. Причепили стрічку… Вже, напевно, тижні півтора-два ніяких рухів там немає, ніхто не працює, — розповів житель.

Начальниця Управління архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міськради Олена Туова прокоментувала, що перевірку розділили на дві частини. Без погодження Міністерства інфраструктури могли перевірити дотримання умов безбар'єрності. Адже були зроблені сходи, територія не була огороджена і є небезпечний перепад висоти.

— Ми провели перевірку без погодження міністерства на підставі пункту 11-го постанови 303-ї: у цьому пункті зазначено, що маломобільність можна перевірити без погодження міністерства. Ми звернули увагу на відсутність пандуса, на перепади сходинок, і на відсутність огорожі, які створювали небезпечні умови для громадян. Наприклад, коли світло ввечері вимикають, а це поряд з центральною вулицею, огородження немає, тому людина може впасти і травмуватися, — зазначила Олена Туова.

Вона уточнила, що огорожа має бути виконана відповідно до державних будівельних норм щодо безбар'єрності: повинні бути поручні певної довжини, закруглені на кінці. Також перепад у висоті має бути позначений жовтою стрічкою, щоб люди, у тому числі з порушенням зору, могли побачити перепону.

Таким був вхід у підвал 14 липня. Фото: Марина Д'ячук Такий вигляд має вхід у підвал 14 серпня. Фото: МикВісті

13 серпня, як зазначила Олена Туова, забудовникам вручили акти, протокол та припис, і винесуть постанову відповідно до Кодексу про адміністративне правопорушення.

Щодо самочинного будівництва Управління ДАБК звернулося до міністерства.

— У рамках безбар'єрності ми не мали можливості перевірити самочинність. Для цього потрібне погодження. На міністерство направили, вже минуло близько трьох тижнів — відповіді немає поки. Очікуємо, — додала Олена Туова.

Якщо міністерство дасть погодження, перевірять саме самочинне будівництво: чи були вже сходи чи їх зробили додатково, чи проводили будівельні роботи і чи потрібні для цього проєктна документація та дозволи.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року біля магазину меблів «Merx» на Спаській невідомі зробили підкоп, внаслідок чого впав асфальт. За словами власників, обвал поруч із їхнім магазином стався зранку. Камери відеоспостереження зафіксували, що невідомі зробили підкоп і прибрали опорні конструкції.

Згодом, у грудні 2019, біля магазину на Спаській знов зробили підкоп, щоб зробити вхід до приміщення. Після виклику поліції будівельні роботи припинили.