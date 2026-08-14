Ексдепутатка вимагає від фермера з Вознесенська майже пів мільйона доларів боргу: він каже, що не брав грошей, а його підпис підробили

Вознесенський міськрайонний суд. Фото: Судова влада

Колишня депутатка Південноукраїнської міської ради Каріне Маілунц через суд намагається стягнути понад 481 тисячу доларів із місцевого аграрія Гнела Мхитаряна. Вона стверджує, що позичила йому ці кошти за договором позики, однак фермер заперечує, що отримував гроші, а підпис на розписці називає підробленим.

Про це свідчать матеріали, опубліковані в Єдиному державному реєстрі судових рішень, пишуть «МикВісті».

Згідно з позовними вимогами, 26 січня 2026 року між Каріне Маілунц та Гнелом Мхитаряном нібито було укладено договір позики. За ним чоловік отримав у борг 481 тисячу 144 долари та зобов'язався повернути кошти за першою вимогою. На підтвердження позики, як стверджує позивачка, він підписав приватну розписку.

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Однак Гнел Мхитарян це заперечує:

— Ніяких коштів, а особливо 481 тисячу доларів від вказаної жінки я ніколи не отримував. Більш того, я взагалі не знайомий і ніколи з нею не зустрічався та не мав жодних контактів, ані безпосередніх, ані через третіх осіб. На розписці є рукописний підпис, текст «Мхитарян Гнел Бабкенович» та дата «26.01.2026», і це підробка, бо я нічого не підписував своєю рукою, — заявив відповідач.

Окремо фермер звернув увагу на те, що в день нібито укладення договору позики Маілунц перебувала за межами України.

— В липні 2023 року вона покинула територію України і з цього часу постійно проживає закордоном. На вказану нею в позовній заяві дату цього «укладання договору позики» її в країні не було. Наша особиста зустріч просто фізично не могла відбутись, — сказав Гнел Мхитарян.

Після того, як захист озвучив цю інформацію у суді, сторона позивачки уточнила обставини передачі грошей. 22 травня її адвокатка Оксана Вуїв повідомила суду, що кошти передавалися не особисто Маілунц, а через третю особу в одному з офісів Вознесенська.

Під час засідання 4 червня адвокат Мхитаряна Дмитро Голубенко просив суд направити запит до Головного центру обробки спеціальної інформації ДПСУ, щоб отримати дані про всі перетини державного кордону Маілунц у період із липня 2023 року по лютий 2026 року. Адвокатка позивачки виступила проти такого клопотання, водночас, за матеріалами справи, не заперечувала, що її клієнтка перебувала за кордоном у момент складання розписки.

Голубенко також просив витребувати податкові дані про доходи осіб, у яких Маілунц нібито позичала кошти перед їх передачею фермеру. Суд у цьому клопотанні відмовив.

— Сума так званого «боргу» перевищує всі офіційні заощадження позивачки. Вона фізично не володіла такими коштами на дату нібито укладення договору, а отже, не могла їх передати, — пояснив Мхитарян.

Оксана Вуїв, адвокатка позивачки, пояснюючи наявність такої суми за відсутності офіційних доходів, надала суду чотири договори позики, укладені на початку січня 2026 року. За ними кошти Каріне Маілунц позичила у своїх родичів:

300 тисяч доларів — у свого батька, бізнесмена та ексдепутата Миколаївської обласної ради Еріка Григоряна;

100 тисяч євро — у своїх рідних сестер Белли Маілунц та Стелли Устюшенко.

Зазначимо, що ще з квітня 2026 року на все майно фермера накладено арешт у межах суми позову, що обмежує можливість розпоряджатися його активами.

Нагадаємо, Каріне Маілунц була депутаткою Південноукраїнської міської ради з 2020 по 2024 рік, представляючи Миколаївську обласну організацію політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина».