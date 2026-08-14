У Первомайську планують створити комунальну ритуальну службу. Фото для ілюстрації МикВісті

У Первомайську планують створити комунальну ритуальну службу, яка займатиметься організацією поховань, обліком місць поховання та благоустроєм кладовищ.

Відповідний проєкт рішення підготували для затвердження міською радою.

Згідно з проєктом, функції ритуальної служби виконуватиме комунальне підприємство «Житло-плюс».

Серед основних завдань служби — організація поховань та надання ритуальних послуг, передбачених законодавством, а також реалізація предметів ритуальної належності.

Комунальна служба також має безоплатно виділяти місця для поховання, реєструвати поховання та перепоховання, видавати свідоцтва про поховання та довідки про наявність могили на кладовищі.

Окремо служба відповідатиме за утримання та благоустрій місць поховань. У разі пошкодження могил, намогильних споруд чи інших елементів кладовища вона має складати відповідні акти та подавати їх до виконкому.

При цьому проєкт передбачає, що ритуальні послуги зможуть надавати не лише комунальні підприємства. Приватні підприємці та компанії, які працюють у цій сфері, зможуть укладати договори з ритуальною службою.

Для цього суб'єкту господарювання потрібно буде подати заяву, документи про реєстрацію, перелік послуг, які він планує надавати, а також інформацію про графік роботи та контакти.

Ритуальна служба також повинна буде забезпечувати людям доступну інформацію про перелік та вартість ритуальних послуг, виконавців, правила утримання кладовищ, порядок реєстрації поховань, пільги та організацію поховань за кошти державного або місцевого бюджету.

Водночас у проєкті передбачено, що людина, яка організовує поховання, матиме можливість обрати конкретного виконавця ритуальних послуг із тих, хто уклав відповідний договір із комунальною ритуальною службою.

Для його набуття чинності документ мають затвердити депутати на сесії.

Нагадаємо, що у травні 2026 року Антимонопольний комітет оштрафував комунальне підприємство «Миколаївська ритуальна служба» на 68 тисяч гривень.

Раніше повідомлялось, що на Центральному міському кладовищі, яке миколаївці називають Мішковським, у почесному секторі немає місць для поховань. Територію кладовища пропонують розширити, перенісши паркан.

Крім того, минулого року Антимонопольний комітет України відкрив справу щодо виконавчого комітету Баштанської міської ради. Йдеться про затвердження тарифу на ритуальні послуги комунального підприємства «Добробут», який включає 20% ПДВ, попри законодавчу заборону на його нарахування в цій сфері.

19 травня 2025 року адміністративна колегія комітету розпочала справу про зловживання монопольним становищем з боку КП «Добробут». А вже 12 червня АМКУ відкрив іще одну справу — цього разу проти виконкому міськради, який своїм рішенням затвердив суперечливий тариф.