Завищені тарифи на ритуальні послуги: Антимонопольний перевіряє Баштанську міськраду

Цвинтар у Миколаївській області. Архівне фото «МикВісті»

Антимонопольний комітет України відкрив справу щодо виконавчого комітету Баштанської міської ради. Йдеться про затвердження тарифу на ритуальні послуги комунального підприємства «Добробут», який включає 20% ПДВ, попри законодавчу заборону на його нарахування в цій сфері.

Як повідомили у Південному міжобласному територіальному відділенні АМКУ, комунальне підприємство «Добробут», що підпорядковується міській раді, є єдиним постачальником таких послуг у Баштанці. Водночас згідно з Податковим кодексом України, послуги з поховання, що надаються державними та комунальними службами, звільняються від оподаткування ПДВ.

«КП «Добробут» Баштанської міської ради є єдиним суб’єктом господарювання, який надає ритуальні послуги з копання могили (викопування могили механізованим способом) на території м. Баштанки, у межах якої розташоване кладовище, обслуговування та благоустрій якого здійснює КП «Добробут», — йдеться у повідомленні.

Тож, 19 травня цього року адміністративна колегія комітету розпочала справу про зловживання монопольним становищем з боку КП «Добробут». А вже 12 червня АМКУ відкрив іще одну справу — цього разу проти виконкому міськради, який своїм рішенням затвердив суперечливий тариф.

За даними антимонопольного органу, така практика призводить до ущемлення прав споживачів, які не мають альтернативних варіантів отримання послуг на ринку.

Раніше повідомлялось, що Антимонопольний комітет України оштрафував КП «Житлово-експлуатаційне об’єднання» Південноукраїнської міської ради на 12 тисяч гривень за неподання інформації на офіційний запит.