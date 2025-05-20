На Миколаївщині комунальне підприємство незаконно завищує тариф на ритуальні послуги: справу розглядає АМКУ

Цвинтар у Миколаївській області. Архівне фото «МикВісті»

У Баштанці комунальне підприємство «Добробут» незаконно завищує тариф за ритуальні послуги. Зокрема, вартість копання могил включає ПДВ у розмірі 20%.

Про це повідомили у Південному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України.

У відомстві наголосили, що відповідно до Податкового кодексу України, комунальні та державні служби звільняються від сплати ПДВ на ритуальні послуги, зокрема й на копання могили.

Тож, 19 травня адміністративна колегія АМКУ розпочала розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Зокрема, КП «Добробут» Баштанської міської ради підозрюється у зловживанні монопольним становищем на ринку, що призвело до ущемлення прав споживачів.

Раніше повідомлялось, що Антимонопольний комітет України оштрафував КП «Житлово-експлуатаційне об’єднання» Південноукраїнської міської ради на 12 тисяч гривень за неподання інформації на офіційний запит.