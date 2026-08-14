Водія загону Червоного Хреста, який евакуював людей з Херсона, поліція Миколаївщини відвезла до ТЦК

Евакуація Червоним Хрестом. Ілюстративне фото redcross.org.ua

Водії Херсонського обласного загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України сьогодні, 14 серпня, евакуював з Херсона маломобільну сім'ю. Зокрема, в автомобілі була 3-річна дитина, чоловік з ампутованими ногами та бабуся. Біля села Шевченкове на Миколаївщині їх зупинила поліція, яка засумнівалася у тверезості водія. Але замість перевірки у лікарні доставила його до ТЦК у Миколаїв.

Про це розповів «МикВісті» командир Херсонського обласного загону швидкого реагування Українського Товариства Червоного Хреста Микола Тараненко.

Командир загону розповів, що зараз погіршилася безпекова ситуація, тому до них звертається багато людей щодо евакуації. Сьогодні одне авто поїхало в Кропивницький. В другому були шість людей, зокрема маломобільна сім'я: 3-річна дитина, тато з ампутованими ногами, та онкохвора бабуся.

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Микола Тараненко зазначив, що сім'ю забрали на броньованому авто, оскільки заїхати у місце евакуації на «швидкій» неможливо через обстріли. Далі в евакуаційний «вулик» посадили всього шістьох людей.

Керівник загону швидкого реагування підтвердив, що водію не змогли вчасно оформити бронювання. Але з цим проблем, за словами Миколи Тараненка, не було: поліція бачила, що у застосунку «Резерв+» все було в порядку і пропускала.

Але сьогодні поліція біля села Шевченкове затримала евакуаційний екіпаж. За словами Миколи Тараненка, по гучному зв'язку він просив поліцію не перешкоджати і подивитися, хто їде в авто. Людей потрібно було до темна довезти в Умань, щоб повернутися.

На блокпосту Миколу Тараненка зустріла поліція, співробітники ТЦК не підійшли. Поліцейські сказали, що їм не сподобався колір обличчя водія — занадто блідий. Його зібралися везти на освідування щодо вживання алкоголю чи наркотиків.

— Я повертаюсь до цих поліцейських. Підходить до мене майор, це старший цього блокпосту, і каже: «Ви ж розумієте, якби він поїхав з нами раніше, ми би вже спокійно поїхали, все було б добре» Я запитую знов, що з водієм. Вони кажуть: блідий, потрібно зробити аналіз крові на алкоголь та наркотичні речовини. Я сказав, що немає питань. Вони саджають нашого водія у цивільне авто, там були якісь два хлопці без знаків розрізнення, у цивільному. Поки я повернувся, вони натиснули на газ і поїхали. Вони втекли, по факту викрали людину: у машині залишився телефон, документи, всі речі Олександра, — розповів керівник загону.

Микола Тараненко каже, що це авто їхало на швидкості понад 100 км/годину, що його не могли наздогнати. Куди повезли водія, було невідомо. Згодом дізналися, що ТЦК привозить людей у Дубки у Миколаєві. Туди і приїхали, де їм підтвердили, що водія привезли.

До ТЦК керівника загону не пустили. Тому Микола Тараненко викликав поліцію і написав заяву, а потім звернувся до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Стало відомо, що затримали водія представники Баштанського відділу поліції та ТЦК.

У поліції, за словами Миколи Тараненка, сказали, що порушення є і розбиратимуться. А у районному ТЦК, що привезла поліція, тому питання не до них. Але добитися нічого не зміг.

— Я зателефонував керівнику, кажу: «Хлопці, як так?». Керівник каже: «Ну так вийшло». Я телефоную представнику Верховної Ради прав людини. Він каже: «Якщо це баштанський поліцейський, баштанський РТЦК, в мене не каже, на них більше сотні звернень». Тобто не ви перший, не ви останній. Це така ситуація, це йде система, — зазначив Микола Тараненко.

Людей, які були в евакуаційному в авто, забрав другий екіпаж, який розвернули на шляху до Кропивницького.

— Я розумію так, що Баштанська РТЦК, і Баштанський відділ поліції — це якась окрема держава, яка живе по своїх власних там якихось законах. Вони підривають довіру. Розумієте, поліцейський звернувся до свого права, офіційно він з вимогою пройти обстеження на наявність алкоголю і наркотики в крові. Якби ми відмовились, вони б сказали, що ми приймаємо наркотики і все. Тобто він обманним шляхом, зняв нашого пілота і просто поїхав, здав і все. І навіть немає розкаяння. Я йому телефонував, питаю: «Що ти наробив?». Він каже: «У мене є вказівочка», — зазначив керівник загону.

За словами Миколи Тараненка, водія затримали о 7 ранку. А у «Резерв+» прийшло сповіщення о 15:33, що він у розшуку.

— Вони зараз зробили все, щоб його в розшук. І о 16:49 ТЦК відкликали звернення до поліції. Тобто, вони зараз замітають сліди, — припускає Микола Тараненко.

Він вважає ситуацію кричущою.

— Ви зрозумійте, поліцейський бачив цю дитину трирічну, бачив цю бабусю, яка лежача і цього чоловіка, який з ампутованими кінцівками. Він за шатлу заглянув, він все це бачив, — зазначив керівник загону.

У Головному управлінні Нацполіції у Миколаївській області після поширення відео зупинки водія повідомили, за попередньою інформацією, інцидент стався сьогодні, 14 серпня, на трасі «Одеса - Мелітополь - Новоазовськ» поблизу селища Шевченкове на Миколаївщині.

У поліції зазначили, що група оповіщення — військовослужбовці ТЦК та СП і поліцейський — перевіряли військово-облікові документи.

«Під час перевірки документів водія було встановлено, що він не має бронювання та підлягає мобілізації, у зв’язку з чим чоловіка надалі доставили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки», — зазначили у поліції.

Правоохоронці розпочали перевірку, у тому числі правомірності дій поліцейського під час перевірки документів, затримання та доставки водія до ТЦК.

Нагадаємо, у Миколаєві ввечері в п'ятницю, 3 липня, біля будівлі одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зібралися близько 50 водіїв таксі. Вони вимагають звільнити свого колегу, якого, за їхніми словами, туди незаконно доставили співробітники патрульної поліції.