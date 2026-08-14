 У Первомайському районі чоловік вдарив ножем вітчима: потерпілий у тяжкому стані, нападника затримали

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Головна Новини Інциденти 11:48, 14 серпня, 2026

У Первомайському районі чоловік вдарив ножем вітчима: потерпілий у тяжкому стані, нападника затримали

У Первомайському районі затримали чоловіка за ножове поранення вітчима. Фото нацполіціїУ Первомайському районі затримали чоловіка за ножове поранення вітчима. Фото нацполіції

Поліцейські затримали 37-річного жителя Первомайської громади за підозрою в нанесенні тяжкого ножового поранення 55-річному вітчиму. Потерпілий перебуває в лікарні у тяжкому стані після операції.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Повідомлення про госпіталізацію чоловіка з ножовим пораненням грудної клітини надійшло від медиків близько опівночі 12 серпня.

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За даними слідства, підозрюваний повернувся додому напідпитку, після чого між ним та рідними виникла сварка. Під час конфлікту чоловік вдарив вітчима ножем.

З місця події вилучили ніж та інші речові докази. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за частиною 1 статті 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Раніше він уже притягувався до відповідальності за аналогічні злочини та домашнє насильство. Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі, суд має обрати йому запобіжний захід.

Нагадаємо, у жовтні 2023-го в Южноукраїнську чоловіка підозрювали у вбивстві знайомого. Тіло чоловіка з численними ножовими пораненнями шиї місцеві мешканці виявили в парку 13 жовтня.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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