У Миколаєві прибрали стихійне сміттєзвалище на 9-й Воєнній

У Миколаєві ліквідували стихійне сміттєзвалище на 9-й Воєнній. Фото Держекоінспекція

У Миколаєві прибрали несанкціоноване сміттєзвалище на розі вулиць 9-ї Воєнної та Котельної. Про засмічення території повідомили через сервіс «ЕкоЗагроза». Станом на 11 серпня сміття з ділянки вивезли.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Під час перевірки інспектори виявили на території поліетилен, пластик, суху рослинність і гілля. Поруч розташована школа-інтернат.

Після обстеження інспекція звернулася до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, після чого територію очистили. Ділянка не призначена для збирання побутових відходів.

Крім того, з 1 липня 2026 року діє новий Порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів (постанова КМУ № 903). Якщо власника знайдуть, його зобов'яжуть відшкодувати витрати на їх утилізацію та компенсувати збитки довкіллю.

Нагадаємо, у липні 2026 року державні екоінспектори виявили чотири стихійні сміттєзвалища у Первомайському районі Миколаївщини загальною площею близько 1000 квадратних метрів.