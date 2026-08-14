 У Миколаєві прибрали стихійне сміттєзвалище на 9-й Воєнній

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Головна Новини Суспільство 16:13, 14 серпня, 2026

У Миколаєві прибрали стихійне сміттєзвалище на 9-й Воєнній

У Миколаєві ліквідували стихійне сміттєзвалище на 9-й Воєнній. Фото ДержекоінспекціяУ Миколаєві ліквідували стихійне сміттєзвалище на 9-й Воєнній. Фото Держекоінспекція

У Миколаєві прибрали несанкціоноване сміттєзвалище на розі вулиць 9-ї Воєнної та Котельної. Про засмічення території повідомили через сервіс «ЕкоЗагроза». Станом на 11 серпня сміття з ділянки вивезли.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Під час перевірки інспектори виявили на території поліетилен, пластик, суху рослинність і гілля. Поруч розташована школа-інтернат.

Після обстеження інспекція звернулася до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, після чого територію очистили. Ділянка не призначена для збирання побутових відходів.

Крім того, з 1 липня 2026 року діє новий Порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів (постанова КМУ № 903). Якщо власника знайдуть, його зобов'яжуть відшкодувати витрати на їх утилізацію та компенсувати збитки довкіллю.

Нагадаємо, у липні 2026 року державні екоінспектори виявили чотири стихійні сміттєзвалища у Первомайському районі Миколаївщини загальною площею близько 1000 квадратних метрів.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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