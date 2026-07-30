У Первомайському районі виявили чотири несанкціоновані сміттєзвалища

Незаконні сміттєзвалища на Миколаївщині. Фото Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

У Первомайському районі Миколаївщини державні інспектори виявили чотири стихійні сміттєзвалища загальною площею близько 1000 квадратних метрів.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Порушення фіксували з 23 по 29 липня на території Первомайської та Арбузинської громад.

На ділянках виявили тверді побутові та будівельні відходи, однак встановити їхніх власників під час перевірки не вдалося.

Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Екоінспекція направила листи до органів місцевого самоврядування з вимогою прибрати відходи та привести території до ладу, адже за законом прибирати безгосподарні сміттєзвалища мають саме місцева влада або держадміністрації. Контроль за ліквідацією триває.

Нагадаємо, шо в Інгульському районі Миколаєва комунальники прибрали стихійне сміттєзвалище біля житлового будинку на Богоявленському проспекті.