У Первомайському районі виявили чотири несанкціоновані сміттєзвалища
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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У Первомайському районі Миколаївщини державні інспектори виявили чотири стихійні сміттєзвалища загальною площею близько 1000 квадратних метрів.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Порушення фіксували з 23 по 29 липня на території Первомайської та Арбузинської громад.
На ділянках виявили тверді побутові та будівельні відходи, однак встановити їхніх власників під час перевірки не вдалося.
Екоінспекція направила листи до органів місцевого самоврядування з вимогою прибрати відходи та привести території до ладу, адже за законом прибирати безгосподарні сміттєзвалища мають саме місцева влада або держадміністрації. Контроль за ліквідацією триває.
Нагадаємо, шо в Інгульському районі Миколаєва комунальники прибрали стихійне сміттєзвалище біля житлового будинку на Богоявленському проспекті.
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