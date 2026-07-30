 У Первомайському районі виявили чотири несанкціоновані сміттєзвалища

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Головна Новини Екологія 1:15, 30 липня, 2026

У Первомайському районі виявили чотири несанкціоновані сміттєзвалища

Незаконні сміттєзвалища на Миколаївщині. Фото Державна екологічна інспекція Південно-Західного округуНезаконні сміттєзвалища на Миколаївщині. Фото Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

У Первомайському районі Миколаївщини державні інспектори виявили чотири стихійні сміттєзвалища загальною площею близько 1000 квадратних метрів.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Порушення фіксували з 23 по 29 липня на території Первомайської та Арбузинської громад.

На ділянках виявили тверді побутові та будівельні відходи, однак встановити їхніх власників під час перевірки не вдалося.

Державна екологічна інспекція Південно-Західного округуДержавна екологічна інспекція Південно-Західного округу
Державна екологічна інспекція Південно-Західного округуДержавна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Екоінспекція направила листи до органів місцевого самоврядування з вимогою прибрати відходи та привести території до ладу, адже за законом прибирати безгосподарні сміттєзвалища мають саме місцева влада або держадміністрації. Контроль за ліквідацією триває.

Нагадаємо, шо в Інгульському районі Миколаєва комунальники прибрали стихійне сміттєзвалище біля житлового будинку на Богоявленському проспекті.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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