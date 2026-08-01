 Інженера «Миколаївводоканалу» підозрюють у завищенні вартості закупівлі на майже ₴690 тис., суд відсторонив його

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Головна Новини Правосуддя 18:15, 01 серпня, 2026

Інженера «Миколаївводоканалу» підозрюють у завищенні вартості закупівлі на майже ₴690 тис., суд відсторонив його

Комунальне підприємство «Миколаївводоканал». Фото зі сторінки підприємстваКомунальне підприємство «Миколаївводоканал». Фото зі сторінки підприємства

Вітовський районний суд відсторонив від посади інженера «Миколаївводоканалу», підозрюваного у зловживанні на закупівлі обладнання. За версією слідства, через укладення договору за завищеною ціною підприємство переплатило майже 690 тисяч гривень.

Про це йдеться в ухвалі Вітовського районного суду від 23 липня, пишуть «МикВісті».

Кримінальне провадження стосується закупівлі монтажних комплектів для затворів, які «Миколаївводоканал» придбало у лютому 2023 року в ТОВ «Еко Геніус» без проведення відкритих торгів. Слідство вважає, що посадовець використав службове становище в інтересах постачальника. Правоохоронці зазначають, що з директором ТОВ «Еко Геніус» він перебував у дружніх стосунках і запропонував використати компанію як постачальника.

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Слідчі зазначають, щоб штучно обґрунтувати вартість товару, посадовець забезпечив надходження формальних комерційних пропозицій із завідомо завищеними цінами від трьох інших підприємств, приховавши реальну ринкову вартість. Такі пропозиції підприємству надали і ТОВ «Торгівельна компанія Регіон Комплект», ПП «БКН», ТОВ «Консалтингова компанія Бізнесфорвард Україна» та власне ТОВ «Еко Геніус».

1 лютого 2023 року водоканал уклав угоду з ТОВ «Еко Геніус» на постачання деталей комплектів фланцевих з'єднань. Зокрема, три монтажні комплекти для затвору DN1200 PN10 коштували майже 2,75 мільйона гривень, а загальна вартість договору становила понад 8,34 мільйона гривень.

Експертиза слідства встановила, що ринкова вартість трьох монтажних комплектів була меншою на 686 тисяч. Цю суму слідчі називають збитками, завданими підприємству.

Про підозру у зловживанні службовим становищем посадовцю оголосили 16 липня 2026 року. Прокуратура просила відсторонити підозрюваного від роботи.

Сам підозрюваний та його захисник заперечували проти клопотання. Вони наголошували, що розслідування триває ще з 2023 року, у 2024 році вже були проведені обшуки, усі необхідні документи передані слідству, а після цього посадовець не вчиняв жодних інших протиправних дій. Втім суддя Вітовського райсуду задовольнила клопотання прокуратури та відсторонила посадовця від виконання обов'язків строком на два місяці. За вчинене правопорушення йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

Довідка Відповідно до принципу презумпції невинуватості, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. Повідомлення про підозру, обрання запобіжного заходу, проведення обшуків чи інші процесуальні дії не означають визнання людини винною. Матеріал може містити інформацію про процесуальний статус фігуранта, а також дані з офіційних, відкритих і редакційних джерел.

Нагадаємо, у травні 2025 року слідчі провели обшуки у приміщенні КП «Миколаївводоканал» в рамках розслідування ймовірної розтрати бюджетних коштів. Даний епізод стосується укладання енергосервісних договорів на обслуговування об’єктів водопостачання.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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