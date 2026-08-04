Держава заборгувала облтеплоенерго у Миколаєві ₴1,5 млрд за різницю у тарифах: Мінфін не бачить у цьому проблеми

Підготовка до опалювального сезону. Ілюстративне фото МикВісті

Підготовка до опалювального сезону у Миколаєві іде за планом, але КП «Миколаївоблтеплоенерго» загрожує арешт рахунків. Держава не повернула підприємству 1,5 мільярди гривень різниці у тарифах. Але Міністерство фінансів, зокрема його керівник, не вважає це проблемним питанням.

Про це повідомив сьогодні, 4 серпня, на апаратній нараді у міськраді Миколаєва директор облтеплоенерго Микола Логвінов, повідомляють «МикВісті».

За словами Миколи Логвінова, місто готується до опалювального сезону. Зокрема у Корабельному районі встановлюють інвертори, акумулятори та генератори, щоб під час відключень електрики працювали індивідуальні теплові пункти. Триває реконструкція котелень. Але залишається питання з різницею у тарифах.

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— Основна проблематика — це те, що держава нам винна 1,5 мільярди гривень різниці в тарифах. Ця різниця в тарифах не компенсується. Ми винні за газ НАК «Нафтогазу» близько 800 мільйонів гривень. У нас є судові позови, є відстрочка рішень суду, яка скоро закінчиться. І у нас є загроза арешту рахунків. Ми писали і за вашим підписом (мера — прим.), самі пропонували уряду вихід з ситуації, у тому числі випуск облігацій державного займу. Наразі відповіді немає, — повідомив директор облтеплоенерго.

Він також зазначив, що до 10 серпня підприємство має подати нові розрахунки.

— Перше, підприємство виконує всі задачі, які перед ним стоять і готові до опалювального сезону, впроваджує нові технології. По-друге, фінансової допомоги від держави немає. І як ми будемо входити в сезон, якщо не дай бог, арештують рахунки, це тяжка історія. 1,5 мільярди різниці у тарифах. До 10 серпня ми повинні подати на комісію розрахунки по цьому, — сказав Микола Логвінов.

Директор Облтеплоенерго Микола Логвінов. Скриншот з відео МикВісті

Мер Олександр Сєнкевич відповів, що про це говорив з прем'єр-міністром, але міністерство фінансів не вирішує питання.

— Ми говорили про це і з попереднім прем'єр-міністром. Я думаю, що зараз будемо знову говорити, але проблема у тому, що один і той самий міністр фінансів залишається при вже при третьому прем'єр-міністрі, який не вважає різницю в тарифах реальною цифрою. Ви знаєте його позицію, — зазначив Олександр Сєнкевич.

Крім того, Микола Логвінов звернув увагу на проблему з поверненням ПДФО, що держава залишала місцевим громадам для покриття різниці у тарифах.

— І є ще зауважити, є проблема з 4% ПДФО, які отримали місцеві громади. Якщо Миколаїв в цьому місяці перерахував вже частину, 1,7 мільйони гривень, то селище Воскресенське, де ми вимушені були взяти на баланс котельню, яка належала раніше «Зорі», вони вже отримали ці 4%, в них в бюджеті є майже 1,4 мільйони — вони ці гроші віддавати на газ не планують. Ми отримали на минулому тижні від них відповідь, що вони не збираються створювати комісію по різниці в тарифах. І ніяких порядків розбирати вони не збираються, — повідомив Микола Логвінов.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич запропонував підготувати лист за своїм підписом на ім'я виконуючого обов'язки голови Миколаївської обласної військової адміністрації Георгія Решетілова щодо цієї проблеми з ПДФО.

— Спробуємо поки що таким способом нагадати, що це їх (громади — прим.) обов'язок, тому що ці 4% ПДФО були передбачені саме для цього. Це не те, що хочу, не хочу, створюю, не створюю. Ці гроші дали конкретно під конкретні цілі, і ми як місто, і вони вимушені це робити або інакше повернути ці гроші державі, як такі, що не були використані, — сказав мер.

Нагадаємо, Микола Логвінов ще у березні 2026 року казав, що ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» заборгувало НАК «Нафтогаз» 800 мільйонів гривень. Через це миколаївському підприємству, як і іншим теплопостачальним компаніям України, можуть накласти арешт на рахунки. Крім того, він озвучив проблему з різницею у тарифах.

Також повідомлялося, що Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) шукає підрядника на встановлення індивідуальних теплових пунктів у Миколаєві. Роботи виконуватимуть за грантові кошти уряду Данії.