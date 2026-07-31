 Встановити індивідуальні теплові пункти у Миколаєві планують до кінця 2028 року: НЕФКО шукає підрядника

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Головна Новини Самоврядування 7:00, 31 липня, 2026

Встановити індивідуальні теплові пункти у Миколаєві планують до кінця 2028 року: НЕФКО шукає підрядника

Нові індивідуальні теплові пункти у Чернівцях. Фото: «Шпальта»Нові індивідуальні теплові пункти у Чернівцях. Фото: «Шпальта»

Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) шукає підрядника на встановлення індивідуальних теплових пунктів у Миколаєві. Роботи виконуватимуть за грантові кошти уряду Данії.

Наразі триває процес подачі пропозицій від можливих учасників, пишуть «МикВІсті» з посиланням на відповідну інформацію на NEFCO Procurement Portal.

Північна екологічна фінансова корпорація оголосила міжнародний тендер на встановлення індивідуальних теплових пунктів у Миколаєві, скриншот з порталу НЕФКОПівнічна екологічна фінансова корпорація оголосила міжнародний тендер на встановлення індивідуальних теплових пунктів у Миколаєві, скриншот з порталу НЕФКО

Замовником проєкту вказано «Миколаївоблтеплоенерго». Закупівлю розділили на три лоти:

  • встановлення індивідуальних теплових пунктів у зоні котельні на вулиці Білій, 71;
  • встановлення індивідуальних теплових пунктів у зоні котельні на вулиці Самойловича, 42;
  • реконструкція частини теплових мереж цих двох теплових районів.

Для перших двох лотів підрядник працюватиме виключно за грантові кошти Данії. Третій лот фінансуватиметься комбіновано: 88% — за рахунок гранту, ще 12% — коштом міського бюджету.

Подати пропозиції можуть компанії, які мають досвід виконання аналогічних робіт із модернізації систем теплопостачання та реконструкції інженерних мереж. Переможця визначатимуть окремо за кожним із трьох лотів.

Роботи планують розпочати у вересні 2026 року, а завершити — до грудня 2028 року.

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Тендерні пропозиції прийматимуть до 18 серпня 2026 року в електронному форматі відповідно до процедур закупівель НЕФКО.

Варто зазначити, що свої тендерні пропозиції учасники подають також поза самим порталом — надсилають їх в електронному вигляді на пошту. Тому переглянути перелік компаній, які беруть участь у тендері, та їх пропозиції у відкритому доступі неможливо.

Чому для закупівель використовується саме така модель — коли документацію розсилають електронною поштою, а пропозиції подають поза порталом — ми запитали у НЕФКО. Там «МикВісті» пояснили, що «політика НЕФКО передбачає конфіденційність для запобігання будь-якому впливу на тендерний комітет та забороненим практикам».

Нагадаємо, Данія надала 7,2 мільйона євро на індивідуальні теплові пункти (ІТП) для Миколаєва. Перші з них почнуть встановлювати у 2026 році, повідомив директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов.

Читайте також статтю «МикВісті» «URC-2025: Чи була корисною для Миколаївщини найбільша конференція з відновлення України?», де зокрема йдеться про підписання угоди з Міжнародною фінансовою організацією Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) на 7,2 мільйона євро.

Що таке ІТП?

Індивідуальний тепловий пункт (ІТП) — це автоматизований пристрій, який встановлюється в будівлі й керує подачею тепла. Він може:

  • регулювати температуру залежно від погоди (зовнішнього температурного графіка),
  • забезпечувати більш рівномірне тепло,
  • економити енергію,
  • забезпечувати гаряче водопостачання з теплообмінником,
  • мати вбудований лічильник тепла.

Як працює індивідуальний теплопункт?

Індивідуальний теплопункт отримує тепло від міської мережі, але сам «вирішує», скільки тепла потрібно подати в будинок. Він оснащений датчиками температури, регуляторами тиску та насосами. Завдяки цьому тепло подається рівномірно, а мешканці не страждають від перегріву чи холоду.

Чому ІТП допомагає економити гроші?

ІТП дозволяє споживати стільки тепла, скільки дійсно потрібно. Якщо на вулиці потеплішало — система автоматично зменшить подачу. Це допомагає уникати перевитрат і знижує платіжки на 15-30% залежно від сезону.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

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