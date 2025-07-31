URC-2025: Чи була корисною для Миколаївщини найбільша конференція з відновлення України?

Конференція з відновлення України-2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

У липні в Римі відбулася найбільша конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference-2025. Там можна було зустріти чимало посадовців державного та місцевого рівнів, представників бізнесу, інвесторів, міжнародних донорів.

Конференція тривала два дні: там обговорювали питання відновлення регіонів, шукали партнерів, домовлялись про співпрацю, укладали угоди та меморандуми. Тобто якщо ти представляєш бізнес або громаду у певному регіоні, то там ти б точно знайшов, кому презентувати свою ідею, мав би змогу знайти потенційних партнерів або навіть кошти на реалізацію проєкту.

Кореспонденти «МикВісті» відвідали конференцію та розповідають, чи була вона корисною для Миколаївської області, та що регіон отримає у підсумку.

У фокусі — енергетика. Які угоди підписав Миколаїв?

Усі регіони України на конференції були представлені у великому спільному холі на першому поверсі, але кожен мав власну секцію. Усе відповідало територіальному поділу на мапі: Миколаївщина розмістилася між Одеською та Херсонською областями.

— Такий нетворкінг дуже важливий для зустрічі з різними донорами, з різними інвесторами. Була дуже велика кількість панелей, підготовлених до того, щоб заявити про наше місто і показати, що Миколаїв — це прогресивне місто, не дивлячись на те, що ми знаходимося дуже близько до зони військових дій. Але ми працюємо над поствоєнним розвитком міста і залучаємо наших партнерів, пропонуючи їм сьогодні без великих вкладень починати вже, скажімо так, готувати людей, молодь і так далі, — розповів «МикВісті» мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у кулуарах конференції.

Саме у секції «Mykolaiv region» впродовж двох днів місцева влада підписувала угоди, що стосуються життя громад Миколаївської області. Миколаїв підписав декілька грантових угод на загальну суму 17,7 мільйона євро (близько 867 мільйонів гривень). Усі вони стосуються теплопостачання, енергетики та відновлення інфраструктури. Зокрема це:

Договір з Міжнародною фінансовою організацією Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) на 7,2 мільйона євро. Ці кошти витратять на будівництво трьох сонячних електростанцій потужністю по 9,9 МВт. Термін реалізації — до 7 жовтня 2025 року.

Ще один договір з Міжнародною фінансовою організацією Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) на 7,2 мільйона євро. Але цього разу — на модернізацію системи централізованого теплопостачання Миколаєва. Термін — до 7 жовтня 2025 року.

Угода з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) на 3,3 мільйона євро. Ці кошти витратять на 9 тролейбусів для Миколаєва. Їх мають поставити до 7 вересня 2025 року.

Підписаний договір з Міжнародною фінансовою організацією Північна екологічна фінансова корпорація. Фото: «МикВісті»

Варто зазначити, що кошти на проєкти для Миколаєва, реалізацією яких займається НЕФКО та ЄБРР, надає уряд Данії.

А згодом ще стало відомо, що Миколаїв увійшов до переліку з семи українських міст, які загалом отримають 116 мільйонів доларів грантової допомоги від Світового банку на «енергетичну сталість». Кошти витратять на закупівлю газових когенераційних установок, спецтехніки, спеціалізованого обладнання та матеріалів, необхідних для сектору теплопостачання. Фактично це частина другого інвестиційного проєкту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів». Саме ці домовленості були зафіксовані під час конференції URC 2025, повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

У Миколаєва з'явилося італійське місто-побратим. Що це означає?

На конференції Миколаїв підписав угоду про побратимство між міською радою та муніципалітетом італійського міста Барі. Ця угода не передбачає виділення коштів. Але передбачає розвиток співробітництва міст в культурній, соціальній та економічній сферах.

«Це партнерство не лише про документи, а про взаємну підтримку, обмін досвідом і проєкти, які допоможуть нашим громадам розвиватися. Миколаїв сильно постраждав від війни. Попри всі виклики, ми працюємо над відновленням. Нам важливо не просто відбудувати місто, а зробити його сучасним, комфортним і безпечним для людей. Саме тому нові міжнародні зв’язки для нас мають велике значення. Ми бачимо потенціал у співпраці з Барі в різних сферах — освіта, культура, економічний розвиток, обмін досвідом», — прокоментував подію міський голова Миколаєва.

Завершальним на конференції для Миколаєва став підписаний меморандум з програмою ООН з навколишнього середовища (UNEP). Тут також не йдеться про конкретні суми коштів. Але його головна ідея у тому, щоб залучити міжнародну підтримку до «зеленого» відновлення Миколаєва. Серед ключових напрямків співпраці у міській раді назвали:

Пошук найефективніших енергетичних рішень для повоєнної трансформації.

Інтеграцію технологій енергоефективності, накопичення енергії та перетворення відходів в енергію.

Розробку моделі для залучення приватних та донорських інвестицій.

Зміцнення енергетичної стійкості міста.

Співпрацю з міжнародними експертами, інвесторами та фінансовими інституціями.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич на конференції з відновлення України-2025, фото: «МикВісті»

Що обіцяють жителям Доманівки за підсумками URC-2025?

На конференцію у Римі також приїхали представники різних громад області. «МикВісті» зустріли представників щонайменше п’яти громад: Очакова, Доманівки, Нового Буга, Коблевого та Вознесенська.

Доманівка під час конференції підписала договір про грант між Міжнародною фінансовою організацією Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) на 1,4 мільйона євро. Ці кошти витратять на відновлення водопостачання від свердловини села Зброшкове до селища Доманівка, разом з реконструкцією зовнішніх мереж.

До цього заступниця голови Доманівської селищної ради Олександра Сохань розповідала, що минулого року громада отримала від UNICEF труби і почала їх заміну у селищі. А зараз за проєктом — прокладання водогону із села Зброшкове Баштанського району.

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За її словами, довжина водогону до Доманівки буде 7 кілометрів, а далі — розгалуження по селищу.

«У нас централізоване водозабезпечення по Доманівці є, але свердловини, які є — не відповідають вимогам якості води. У нас за останні два роки впав рівень води у свердловинах і у нас влітку не достатньо води. А вода із села Зброшкове вирішить проблему постійного водозабезпечення населення», — додала вона.

Коблеве та Новий Буг підписали ідентичні меморандуми з компаніями «Український консорціум з реконструкції» та «Мегават» на водопостачання, технічне переоснащення котельних для покращення системи теплопостачання населення.

«Цей меморандум дає нам можливість в майбутньому розробити та спроєктувати покращення водопостачання для нашої громади. Поки про гроші не йдеться, це лише наміри: знайомство і визначення точок дотику. Я гадаю, що першим кроком стане встановлення бювету доочистки питної води у громаді. А далі — будемо реалізовувати наші плани», — пояснив у коментарі «МикВісті» міський голова Нового Бугу Максим Лагодієнко у кулуарах конференції.

Мер Нового Бугу Максим Лагодієнко на конференції з відновлення України-2025, фото: «МикВісті»

Мер розповів, що наразі ситуація з водою у Новому Бузі — важка, люди отримують централізоване водопостачання погодинно.

«Наш водоканал був районним до 2021 року. Мережа водоканалу 60-х років побудови. Фактично вони зношені і потребують заміни — 350 кілометрів мережі по місту. Це велика протяжність, яка потребує заміни. Подача води людям сьогодні здійснюється погодинно: вранці, в обід і ввечері. Це проблема. Зараз ми намагаємось і подавати мешканцям воду, і ремонтувати відрізки, які потребують критичної заміни. Саме цей меморандум дає можливість покращити якість води та збільшити подачу до споживання», — розповів Максим Лагодієнко.

А Вознесенськ підписав з компаніями «Український консорціум з реконструкції» та «Мегават» меморандум про наміри щодо співпраці: створення якісної, доступної та сучасної мережі пунктів доступу до питної води.

Ще Новий Буг окремо підписав меморандум про співпрацю з Національним Конгресом Українських Асоціацій Італії. Цей документ уклали для залучення коштів та можливостей ЄС у сферах інфраструктури, агросектору, екології, освіти, медицини та культури, реалізація спільних молодіжних, гендерних, дитячих програм тощо.

Конференція з відновлення України-2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Підсумок: що підписала Миколаївщина на URC-2025

Миколаїв

Грант від НЕФКО на 7,2 мільйона євро для будівництва 3 сонячних електростанцій (по 9,9 МВт).

Грант від НЕФКО на 7,2 млн євро для модернізації системи централізованого теплопостачання міста.

Грант від ЄБРР на 3,3 млн євро для закупівлі 9 тролейбусів.

Очікувана участь у програмі Світового банку — частина гранту з 116 мільйонів доларів на енергетичну сталість.

Угода про побратимство з італійським містом Барі (співпраця у сфері культури, освіти, економіки).

Меморандум з UNEP про «зелене відновлення»: енергоефективність, переробка, енергетична стійкість.

Доманівка

Грант від НЕФКО на 1,4 млн євро для відновлення водопостачання (село Зброшкове — селище Доманівка).

Новий Буг

Меморандум з «Українським консорціумом з реконструкції» та «Мегават» — водопостачання, котельні.

Меморандум з Національним Конгресом Українських Асоціацій Італії (інфраструктура, екологія, освіта, молодь тощо).

Коблеве

Ідентичний меморандум з «Українським консорціумом з реконструкції» та «Мегават» (тепло- і водопостачання).

Вознесенськ

Меморандум з «Українським консорціумом з реконструкції» та «Мегават» щодо створення мережі пунктів доступу до питної води.

Конференція з відновлення України-2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

У підсумку конференції громади Миколаївської області заручилися підтримкою міжнародних партнерів, щоправда, не завжди фінансовою. Це допомога з проєктами з теплопостачання, водопостачання, комунального транспорту, енергетики. Перелік насправді цього чималий, однак ефективність використання донорських коштів та проєктів можна буде перевірити лише з часом. Головним «індикатором ефективності» мають стати ті, для кого власне, й реалізовуватимуть ці проєкти — мешканці громад Миколаївської області.

Юлія Бойченко, «МикВісті»