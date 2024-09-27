У Миколаєві у новому опалювальному сезоні мають запрацювати п’ять установок для виробництва електрики та тепла

Денис Шмигаль з робочим візитом у Миколаєві. Фото: Миколаївська ОВА

У Миколаєві дві спеціальні когенераційні установки забезпечуватимуть теплом понад 200 багатоквартирних житлових будинків, 5 медичних та 24 освітніх закладів.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації.

Під час робочого візиту на Миколаївщину 26 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль ознайомився з процесом установки двох таких когенераційних установок потужністю 1,5 МВт кожна.

«Завдяки цим установкам буде забезпечено можливість безперебійної роботи теплогенеруючого об'єкту, який своєю чергою забезпечить теплом понад 200 багатоквартирних житлових будинків, 5 медичних та 24 освітніх закладів», - йдеться у повідомленні.

Крім того, Миколаївщині поставлено завдання до нового опалювального сезону побудувати п'ять об’єктів розподіленої генерації на базі газопоршневих когенераційних установок загальною потужністю 5,5 МВт.

Раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в четвер, 26 вересня, зазнали обстрілу три обʼєкти передачі електроенергії, один із них — у Миколаївській області.

У Миколаєві займаються когенерацією

За інформацією Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, наразі когенераційні установки вже отримали теплопостачальні підприємства в Чернігівській, Чернівецькій, Донецькій, Хмельницькій, Черкаській, Полтавській, Миколаївській, Кіровоградській, Рівненській, Вінницькій, Запорізькій, Житомирській, Харківській, Волинській, Херсонській, Львівській, Київській, Дніпропетровській, Тернопільської, Одеської, Сумській областях.

Очікується, що запуск в роботу всіх установок, потужністю від 50 кВт до 1500 кВт, забезпечить стабільне теплопостачання для понад 1 млн мешканців багатоквартирних будинків та близько 1000 соціальних об'єктів незалежно від планових чи аварійних відключень електроенергії.

За інформацією «МикВісті» влада Миколаєва також займається будівництвом когенераційних установок, які зможуть забезпечити критичну інфраструктуру міста електрикою та теплом. Мова йде про забезпечення роботи систем водопостачання, каналізації, а також опалення. Обслуговувати ці установки буде комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго», розказав у нам коментарі директор Микола Логвінов.

Нагадаємо, що Данія направить 130 мільйонів данських крон (понад 16 мільйонів євро) на підтримку енергетичної інфраструктури України. Також в рамках допомоги Миколаїв отримає газопоршневі установки.

У квітні 2024 року ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» встановило у Корабельному районі нову котельню, яка функціонуватиме без обслуговуючого персоналу.