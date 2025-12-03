Марченко заявив про необхідність вирівняти умови для ФОПів-«спрощенців» та платників ПДВ

В Україні планують вирівняти умови для ФОПів-«спрощенців» та платників ПДВ. Архівне фото «МикВісті»

Україна має встановити однакові правила для підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування, та бізнесу, що сплачує ПДВ. Зокрема, уряд планує запровадити спільні ліміти для цих груп платників.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час дискусії на платформі «Нова країна», передає LB.

За словами Марченка, нинішня спрощена система часто використовується не лише малим бізнесом, а й великими компаніями для мінімізації податків. Тому зміни до неї — неминучі.

— Ви знаєте, що в нас спрощена система оподаткування — це не тільки надання послуг малими підприємствами, консалтинг й інші види діяльності. Це також спосіб ухилення від сплати податків великими недоброчесними бізнесами, які просто використовують «спрощенців». Чи можливо уникнути змін в спрощеній системі оподаткування? Ні, неможливо. І дискусія щодо цього (з МВФ, — прим.) була досить непроста, — сказав міністр.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Україна погодилася на скасування частини податкових пільг задля отримання нового фінансування МВФ. Зокрема, уряд може запровадити ПДВ для самозайнятих підприємців із доходом понад один мільйон гривень на рік.

Марченко наголосив, що бізнес матиме час підготуватися: перехідний період триватиме до 2027 року.

— Час підготуватися є — буде перехідний період до 2027 року, максимальне роз’яснення логіки та причин такого кроку. Не думаю, що це якась несподіванка. Якщо ви подивитесь плани, які Міністерство фінансів готує роками, вони теж включали цю норму. Такі заходи не є популярними, але вони важливі. І цей період в нас не було можливостей переговорного маневру, щоб зняти їх з обговорення, — додав Сергій Марченко.

Нагадаємо, що за 11 місяців 2025 року 58 підприємствам Миколаївської області з державного бюджету відшкодували 604,7 мільйона гривень податку на додану вартість.