На Херсонщині планують висадити оливкові плантації: перші саженці привезли партнери з Греції

На Херсонщині планують висадити оливкові плантацій. Фото: Херсонська ОВА

На Херсонщині планують висадити плантації оливкових дерев. Наразі до регіону вже привезли перші саженці з Греції.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ключовим етапом нині є формування майбутніх оливкових плантацій та тестування саженців, які прибули в область у межах співпраці з Грецією та стратегічним партнером MetaCluster TIASI.

Засновник і генеральний директор компанії Сотіріс А. Бузеас особисто доставив перші саджанці оливкових дерев. Їх висадять у спеціально підготовлених теплицях, де перевірятимуть, чи підходять кліматичні умови Херсонщини для подальшого розширення плантацій.

На Херсонщині планують висадити оливкові плантацій. Фото: Херсонська ОВА На Херсонщині планують висадити оливкові плантацій. Фото: Херсонська ОВА

— Ми зосередилися на деталях бізнес-проєкту на наступний рік, який може бути вигідним для малого фермерства і відповідно для економіки регіону. Пан Сотіріс цього разу привіз перші саджанці оливкових дерев для висадки у попередньо визначених теплицях та тестування кліматичних умов нашого регіону. Для вирощування оливи необхідний особливий температурний режим, добрива та полив, — зазначив Олександр Прокудін.

Уже навесні ці саджанці планують пересадити у відкритий ґрунт, що стане першим кроком до формування повноцінних оливкових плантацій у регіоні. Перші результати очікують узимку.

Для реалізації проєкту підписали необхідні угоди, а також опрацьовується партнерство між Афінським аграрним університетом і Національною академією аграрних наук України через херсонські представництва.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Крім того, розглядається можливість довгострокової оренди земель у безпечних громадах із залученням міжнародних інвестицій та держпідтримки.

За словами Прокудін, у межах міжнародного співробітництва тривають перемовини з Міжнародним центром Олімпійського перемир’я та низкою світових організацій. Зокрема, ООН, UNIDO, DRC, IAEA — для презентації та розвитку ініціативи «Пояс миру».

Також у Херсоні планують створити Парк Миру за участю митців із різних країн.

Раніше повідомлялось, що Херсонщина залучатиме грецькі інвестицій для відновлення області, першим кроком стане спільна робота в аграрній галузі — від вирощування оливок до створення нових робочих місць. У перспективі відродження суднобудування, розвиток енергетики, освіти та інноваційних технологій.