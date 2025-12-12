 На Херсонщині планують створити оливкові плантації: перші саженці вже в регіоні

    12 грудня, 2025

    Миколаїв

  12 грудня , 2025 пʼятниця

Клуб

На Херсонщині планують висадити оливкові плантації: перші саженці привезли партнери з Греції

На Херсонщині планують висадити плантації оливкових дерев. Наразі до регіону вже привезли перші саженці з Греції.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ключовим етапом нині є формування майбутніх оливкових плантацій та тестування саженців, які прибули в область у межах співпраці з Грецією та стратегічним партнером MetaCluster TIASI.

Засновник і генеральний директор компанії Сотіріс А. Бузеас особисто доставив перші саджанці оливкових дерев. Їх висадять у спеціально підготовлених теплицях, де перевірятимуть, чи підходять кліматичні умови Херсонщини для подальшого розширення плантацій.

— Ми зосередилися на деталях бізнес-проєкту на наступний рік, який може бути вигідним для малого фермерства і відповідно для економіки регіону. Пан Сотіріс цього разу привіз перші саджанці оливкових дерев для висадки у попередньо визначених теплицях та тестування кліматичних умов нашого регіону. Для вирощування оливи необхідний особливий температурний режим, добрива та полив, — зазначив Олександр Прокудін.

Уже навесні ці саджанці планують пересадити у відкритий ґрунт, що стане першим кроком до формування повноцінних оливкових плантацій у регіоні. Перші результати очікують узимку.

Для реалізації проєкту підписали необхідні угоди, а також опрацьовується партнерство між Афінським аграрним університетом і Національною академією аграрних наук України через херсонські представництва.

Крім того, розглядається можливість довгострокової оренди земель у безпечних громадах із залученням міжнародних інвестицій та держпідтримки.

За словами Прокудін, у межах міжнародного співробітництва тривають перемовини з Міжнародним центром Олімпійського перемир’я та низкою світових організацій. Зокрема, ООН, UNIDO, DRC, IAEA — для презентації та розвитку ініціативи «Пояс миру».

Також у Херсоні планують створити Парк Миру за участю митців із різних країн.

Раніше повідомлялось, що Херсонщина залучатиме грецькі інвестицій для відновлення області, першим кроком стане спільна робота в аграрній галузі — від вирощування оливок до створення нових робочих місць. У перспективі відродження суднобудування, розвиток енергетики, освіти та інноваційних технологій.

