Депутати Миколаївської міськради звернулися до Верховної Ради з проханням підвищити зарплати працівникам культури

Депутати Миколаївської міської ради звернуться до Верховної Ради України із вимогою підвищити заробітну плату працівникам культури, фото: МикВісті

Депутати Миколаївської міської ради звернулись до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів із вимогою підвищити заробітну плату працівникам культури.

Про це стало відомо сьогодні, 30 грудня, під час сесії міськради, повідомляють «МикВісті».

За словами начальника управління культури Миколаївської міськради Юрія Любарова, «гідна оплата праці» допоможе зберегти кваліфікованих фахівців у культурі та сприятиме розвитку «творчого потенціалу країни».

— Ми, депутати Миколаївської міської ради VIII скликання, звертаємось до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення гідної заробітної плати працівникам культури [...] Ми впевнені, що кваліфіковані працівники сфери культури, які отримуватимуть гідну оплату праці, зможуть забезпечити розвиток творчого потенціалу нації, формування її ціннісних орієнтирів, виховання патріотичних поколінь, що після перемоги стануть основою для відновлення та процвітання нашої держави, — сказав Юрій Любаров.

Юрій Любаров зачитав звернення депутатів Миколаївської міської ради до Верховної Ради України щодо підвищення заробітної плати працівникам культури, скриншот з трансляції

Зокрема, у зверненні депутати просять:

Підвищити базовий оклад працівника першого тарифного розряду до 3 тисяч 600 гривень, внісши зміни до постанови Кабміну про єдину тарифну сітку. Запровадити доплату 5 тисяч 200 гривень для працівників культури, які працюють у прифронтових та прикордонних громадах. Встановити фіксовану надбавку 50% посадового окладу для працівників бібліотек за особливі умови роботи. Запровадити аналогічну 50% надбавку для працівників клубних закладів та інших установ культури і мистецтва. Установити фіксовану надбавку 30% посадового окладу для педагогічних працівників закладів освіти незалежно від підпорядкування. Відновити дію норм законодавства, які передбачають оплату праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, зокрема норму про три мінімальні зарплати для найнижчої кваліфікаційної категорії. Відновити дію постанови Кабінету Міністрів від 2019 року щодо оплати праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників.

Нагадаємо, у Миколаєві з наступного року зарплати працівників музичних шкіл планують підвищити на 30%. Таким чином у місті намагаються підвищити престижність роботи у сфері музичної освіти.

Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, навіть підвищення зарплат не вирішить проблему кадрового дефіциту. Управління культури, за його словами, продовжує відчувати гостру нестачу фінансування, що обмежує можливості підтримки позашкілля та музичних шкіл.

Зазначимо, у Миколаївській міській раді змінили плани щодо долі відділу охорони культурної спадщини, який в рамках реформи структури планували забрати з профільного управління та передати до департаменту архітектури. Тепер у мерії вбачають необхідним створити окремий структурний підрозділ, відповідальний за культурну спадщину Миколаєва.

Крім того, головний архітектор Миколаєва Євген Поляков назвав недореалізованим напрям охорони культурної спадщини.

Зазначимо, що в Управлінні культури, національностей та релігій Миколаївської обласної військової адміністрації застерігають Миколаївську міську раду, що передача функцій захисту об’єктів культурної спадщини Департаменту архітектури та містобудування може «створити потенційний конфлікт інтересів».

Детальніше про це читайте у статті «МикВісті» «Як Миколаїв може змінити підхід до захисту історичної забудови й що за цим стоїть».