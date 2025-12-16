Сєнкевич пообіцяв підвищити на 30% зарплати працівникам музичних шкіл Миколаєва

У Миколаєві працівникам музичних шкіл планують підвищити зарплати на 30%. Фото: архів МикВісті

У Миколаєві з наступного року зарплати працівників музичних шкіл планують підвищити на 30%. Таким чином у місті намагаються підвищити престижність роботи у сфері музичної освіти.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич під час спілкування з журналістами, пишуть «МикВісті».

Водночас мер визнав, що навіть підвищення зарплат не вирішить проблему кадрового дефіциту. Управління культури, за його словами, продовжує відчувати гостру нестачу фінансування, що обмежує можливості підтримки позашкілля та музичних шкіл.

— Що стосується культури, нам критично не вистачає фінансування для того, щоб займатися питаннями позашкілля та музичними школами. З наступного року ми максимально підвищимо престижність цієї роботи — зарплати працівників музичних шкіл зростуть на 30%. Але це теж не зробить вибуху і не приведе великої кількості людей. Нам потрібно виділяти гроші на культуру. Але зазвичай цей процес фінансується за залишковим принципом, бо в нас, як завжди, є проблеми з водою, дорогами та будинками, які розвалюються, — пояснив Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що у Миколаївській міській раді змінили плани щодо долі відділу охорони культурної спадщини, який в рамках реформи структури планували забрати з профільного управління та передати до департаменту архітектури. Тепер у мерії вбачають необхідним створити окремий структурний підрозділ, відповідальний за культурну спадщину Миколаєва.

Крім того, головний архітектор Миколаєва Євген Поляков назвав недореалізованим напрям охорони культурної спадщини.

Зазначимо, що в Управлінні культури, національностей та релігій Миколаївської обласної військової адміністрації застерігають Миколаївську міську раду, що передача функцій захисту об’єктів культурної спадщини Департаменту архітектури та містобудування може «створити потенційний конфлікт інтересів».

Детальніше про це читайте у статті «МикВісті» «Як Миколаїв може змінити підхід до захисту історичної забудови й що за цим стоїть».