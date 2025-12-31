Чому миколаївці не користуються укриттями: опитування «МикВісті»

Мобільне укриття на вулиці 3-я Слобідська у Миколаєві. Фото: МикВісті

У Миколаєві наразі функціонує 461 укриття, однак опитування читачів «МикВісті» показало, що частина населення міста ними не користується.

Про це йдеться у статті: «Білі плями на мапі безпеки: як змінилася ситуація з укриттями у Миколаєві за майже чотири роки війни».

Станом на листопад населення міста склало близько 430 тисяч, що практично ідентично кількості до 24 лютого 2022 року. На таку кількість людей по місту функціонує 461 укриття.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Цієї кількості захисних споруд не вистачає місту. За офіційними даними Миколаївської міської ради, загальна потреба міста становить 2174 захисні споруди та споруди подвійного призначення.

Щоб зрозуміти загальну картину «МикВісті» провели опитування читачів та запропонували відповісти на питання чи користуються люди укриттями і якщо ні, то чому. Також журналісти опитали перехожих на вулицях міста.

Результати опитування показали, що переважна більшість мешканців міста укриттями не користуються. Із 1252 респондентів 84% відповіли, що взагалі не ходять в укриття під час повітряних тривог. Ще 12% зазначили, що користуються ними зрідка, і лише 4% повідомили, що ходять в укриття постійно.

Результати опитування, проведеного в Telegram-каналі МикВісті

Причини такого вибору різні. Частина містян свідомо вирішила не спускатися в укриття — через втому від постійних повітряних тривог, психологічне виснаження або переконання, що ризики однакові і вдома. Водночас із коментарів читачів випливає: головна проблема — не байдужість, а відсутність реальної можливості скористатися укриттям.

Люди з різних районів міста — Інгульського, Корабельного, Заводського, Центрального, з Варварівки, Лісків, Намиву — повторюють одне й те саме: укриттів або немає поруч, або вони зачинені, або перебувають у стані, який не викликає довіри.

Для багатьох мешканців укриття існують лише у звітах і на мапах на офіційному сайті міськради. У реальному житті під час тривоги люди часто не знають, куди йти.

«В нас є укриття? Чесно?» — дивується одна з читачок. «Ракетне Урочище — укриттів немає, найближче за кілька кілометрів», — пишуть інші.

Навіть там, де укриття формально позначені на мапі, проблема часто в доступності. Люди розповідають: входи зачинені, ключів немає, охорона не пускає, а вночі — тим паче.

«Укриття в школі за 5–7 хвилин ходи, але чи пустять вночі — ніхто не знає», — пише Ірина. «Директор школи сказала: укриття лише для учнів. Ні вдень, ні вночі сторонніх не пускають», — зазначає мешканець району 39-ї школи.

Окрема тема — підвали, які офіційно вважаються найпростішими укриттями. У коментарях миколаївці не вважають їх безпечними.

«Підвал — це не укриття. Підвал — це могила», — пише один із читачів. «Комунікації над головою, відсутня вентиляція, сирість і темрява — я туди дітей не поведу», — додає інша мешканка міста.

Часто підвали або захаращені, або підтоплені, або продані під магазини й кафе ще до повномасштабної війни.

«Найближче бомбосховище у нас на районі продали під магазин», — пише Катерина. «В нашому будинку підвал є, але там магазини і вони не дозволяють спускатися», — зазначає читачка «МикВісті» Альона.

Навіть модульні бетонні укриття на зупинках не викликають довіри. Люди кажуть: вони брудні, занедбані й часто використовуються не за призначенням.

«Біля того укриття на зупинці неможливо пройти і не знепритомніти — люди зробили з нього туалет», — пише мешканка 6-ї Слобідської. «Сенс туди йти? Від уламків я і вдома за стінами посидіти можу», — додає інша читачка.

Ще одна причина, яку називають миколаївці, — відстань і час. До найближчих укриттів часто потрібно йти або бігти 10–20 хвилин, у темряві, без світла, з дітьми або літніми родичами.

«Поки вночі в темноті добіжиш — уже відбій», — пише мешканка Корабельного району.

На вулицях міста містяни на камеру журналістам «МикВісті» також зізнаються, що укриттями користуються рідко. Люди кажуть, що проблема не лише в небажанні йти в укриття, а у відсутності доступної та зрозумілої системи укриттів у місті. Наразі більшість містян і далі зустрічають тривоги там, де опинилися — у власних квартирах.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві бракує понад двох тисяч укриттів, і найбільше ця проблема відчутна у мікрорайонах Ліски, Намив та Північний. Саме там міська влада планує встановлювати мобільні укриття, адже стаціонарних сховищ у цих районах фактично немає.

Водночас Миколаїв розраховує на державну підтримку у розвитку мережі укриттів. Розрахунки щодо потреб міста вже передали до обласної військової адміністрації для включення до операційного плану реалізації Стратегії розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту до 2034 року.

У липні цього року Роман Возняк вже говорив, що у Миколаєві не вистачає двох тисяч укриттів, щоб забезпечити захист усього населення міста.

Про це він розповів після ситуації, коли під час обстрілів миколаївці не змогли потрапити у відомчі укриття в неробочий час. До редакцій «МикВісті» звернулись мешканці міста, які під час тривоги не змогли потрапити в укриття на проспекті Центральному, 173. Всі інші укриття поряд також належать установам чи підприємствам, які знаходяться на балансі комунальних або приватних закладів, і приймають людей лише в робочі години. В мерії Миколаєва обіцяють винести на обговорення питання доступності укриттів на засідання виконкому.

Зазначимо, що Миколаївська область увійшла до п'ятірки областей, які у 2024 році показали найкращі показники з нарощення та приведення у готовність укриттів.

Також нагадаємо, що у Миколаєві перевірили укриття в дитячих садочках і професійному училищі та виявили проблему: люди з інвалідністю та маломобільні мешканці не можуть самостійно потрапити до сховищ.