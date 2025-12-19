 Пандусів немає: перевірка виявила проблеми з доступом до укриттів у Миколаєві

Без пандусів: укриття в миколаївських садочках і училищі недоступні для маломобільних людей

У Миколаєві перевірили укриття в дитячих садочках і професійному училищі та виявили проблему: люди з інвалідністю та маломобільні мешканці не можуть самостійно потрапити до сховищ.

Про це повідомили у представництві Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за результатами моніторингового візиту.

Укриття в миколаївських садочках і училищі недоступні для маломобільних людей. Фото: Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людиниУкриття в миколаївських садочках і училищі недоступні для маломобільних людей. Фото: Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Перевірки провели в укриттях, які облаштовані на базі садочків № 2 та № 49 та вищого професійного училища № 21.

За оцінкою фахівців, укриття перебувають у технічно справному та доглянутому стані, оснащені відповідно до вимог і можуть безпечно використовуватися під час повітряних тривог чи інших надзвичайних ситуацій.

Втім, під час перевірки виявили типову для багатьох укриттів проблему. Зокрема, відсутність умов для безперешкодного доступу маломобільних людей. На входах немає пандусів, підйомників або інших рішень, які дозволили б людям з інвалідністю, літнім людям чи батькам з візочками швидко й безпечно потрапити до укриття у разі небезпеки.

Укриття в миколаївських садочках і училищі недоступні для маломобільних людей. Фото: Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людиниУкриття в миколаївських садочках і училищі недоступні для маломобільних людей. Фото: Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
За підсумками моніторингу надані рекомендації аби усунити недоліки. А саме, забезпечити рівний доступ до укриттів для всіх категорій населення та привести захисні споруди у відповідність до вимог законодавства. В Офісі омбудсмана наголошують, що доступні укриття — це елемент захисту життя.

«Наявність доступних укриттів є не лише питанням інфраструктури, а й ключовим елементом гарантування одного з базових прав людини — права на життя та безпеку», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві бракує понад двох тисяч укриттів, і найбільше ця проблема відчутна у мікрорайонах Ліски, Намив та Північний. Саме там міська влада планує встановлювати мобільні укриття, адже стаціонарних сховищ у цих районах фактично немає.

