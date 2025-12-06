У трьох мікрорайонах Миколаєва через брак укриттів планують розміщувати мобільні сховища

Укриття у Миколаївській області, фото «МикВісті»

У Миколаєві бракує понад двох тисяч укриттів, і найбільше ця проблема відчутна у мікрорайонах Ліски, Намив та Північний. Саме там міська влада планує встановлювати мобільні укриття, адже стаціонарних сховищ у цих районах фактично немає.

Про це під час ефіру розповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Роман Возняк.

За його словами, фонд захисних споруд міста нині складає 458 укриттів:

222 сховища,

216 найпростіших укриттів,

20 мобільних укриттів.

З початку року міська рада взяла на баланс ще 63 найпростіші укриття, переважно у школах та садочках. Водночас їхній стан далекий від ідеального.

«Здебільшого це укриття у навчальних закладах. Сказати, що у гарному стані ці укриття, ні. Але більшість укриттів, які сьогодні використувуються нашими громадянами вони поступово приводяться до ладу. Робляться поточні ремонти, робляться капітальні ремонти, ремонтується система вентиляції. Але безумовно ця мережа укриттів не відповідає необхідній кількості. За попереднім аналізом Миколаїв додатково потребує понад 2 тисяч укриттів», — пояснив Роман Возняк.

За його словами, побудувати таку кількість стаціонарних укриттів у короткий термін нереально через величезну вартість. До того ж деякі райони, як-от Ліски, Намив і Північний, історично зводилися без підвалів, тому облаштувати там найпростіші укриття технічно неможливо.

Саме тому місто очікує рішення уряду щодо співфінансування встановлення мобільних укриттів у цих мікрорайонах, щоб забезпечити людей захистом.

«Але за програмою Миколаївської міської ради ми очікуємо на рішення Уряду для того, щоб розглянути можливість через співфінансування встановлення мобільних укриттів на території мікрорайонів Лісків, Намиву, Північний. Ці мікрорайони були у свій час побудовані без використання певної методики забезпечення мережі найпростіших укриттів», — розповів Роман Возняк.

Нагадаємо, що у липні цього року Роман Возняк вже говорив, що у Миколаєві не вистачає двох тисяч укриттів, щоб забезпечити захист усього населення міста.

Про це він розповів після ситуації, коли під час обстрілів миколаївці не змогли потрапити у відомчі укриття в неробочий час. До редакцій «МикВісті» звернулись мешканці міста, які під час тривоги не змогли потрапити в укриття на проспекті Центральному, 173. Всі інші укриття поряд також належать установам чи підприємствам, які знаходяться на балансі комунальних або приватних закладів, і приймають людей лише в робочі години. В мерії Миколаєва обіцяють винести на обговорення питання доступності укриттів на засідання виконкому.