 У 2026 році водоканалу потрібно ₴750 млн, щоб забезпечувати Миколаїв водою

  • пʼятниця

    26 грудня, 2025

  • -3.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 26 грудня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • -3.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У 2026 році водоканалу потрібно ₴750 млн, щоб забезпечувати Миколаїв водою

Бригада водоканалу на місці пориву труби по вулиці 4 Поздовжня у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «МикВісті»Бригада водоканалу на місці пориву труби по вулиці 4 Поздовжня у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Комунальному підприємству «Миколаївводоканал» потрібно 750 мільйонів гривень на здійснення своєї діяльності у 2026 році.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

— Сьогодні для того, щоб існувати «Миколаївводоканалу» необхідно 750 мільйонів гривень на наступний рік. Це лише щоб існувати, без модернізації. Це 15% від запланованого бюджету наступного року всього міста, всіх витрат, — сказав Олександр Сєнкевич.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

За словами мера, водоканал отримає ці кошти з міського бюджету.

— У нас може не бути будівництва нових об'єктів, ремонту якихось об'єктів, будівництва доріг, але воду ми повинні забезпечити. Тому гроші будуть. Просто менше буде на все інше, — додав міський голова.

Нагадаємо, що наразі у міській раді триває обговорення бюджету Миколаєва на 2026 рік. Зокрема у бюджетних запитах розпорядників коштів на наступний рік закладено підвищення середньої розрахункової заробітної плати для працівників органів місцевого самоврядування до 25 тисяч гривень «на руки», що на 66,7% більше, ніж у 2025 році, коли цей показник становив 15 тисяч гривень.

Водночас мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у коментарі «МикВісті» пообіцяв, що департаменти, управління та комунальні підприємства прозвітують депутатам міської ради перед ухваленням бюджета на 2026 рік.

Мер також пообіцяв, що у бюджеті міста на 2026 рік буде пооб’єктний розпис.

Як відомо, раніше бюджет Миколаєва затверджували з пооб'єктним розписом. Фактично це означає, що у проєкті бюджету раніше вказувались конкретні об'єкти з зазначенням точних сум, які виділятимуться на них. Однак останні щонайменше 5 років бюджет міста ухвалюють без пооб'єктного розпису. Хоча це не є юридичною вимогою для ухвалення бюджету, це сприяє прозорості: депутати та громадськість можуть бачити, куди саме підуть кошти, а також це дозволяє зменшити маневр «ручного розподілу» протягом року та підвищити публічну підзвітність.

А ще депутати Миколаївської міської ради заявили, що станом на 22 грудня проєкт бюджету міста на 2026 рік досі не оприлюднений і не наданий депутатам, попри те що сесія міськради запланована на 30 грудня. Це, кажуть вони, суперечить регламенту ради.

Останні новини про: Олександр Сєнкевич

Сєнкевич пообіцяв публічні звіти департаментів та комунальних підприємств перед ухваленням бюджету Миколаєва на 2026 рік
Сєнкевич обіцяє, що у бюджеті Миколаєва на 2026 рік буде розпис по кожному об'єкту
Сєнкевич виступив за модернізацію нових очисних споруд коштом європейського кредиту під гарантії України
Реклама
Читайте також:
новини
Сєнкевич виступив за модернізацію нових очисних споруд коштом європейського кредиту під гарантії України

Юлія Бойченко
новини
Жителі Корабельного району скаржаться на нестачу громадського транспорту у вечірній час

Ірина Олехнович
новини
«Дякую за результат», — Сєнкевич похвалив департамент енергетики, який планують ліквідувати

Даріна Мельничук
новини
«Я своїм премії плачу», — Кім підтримує підвищення зарплат у Миколаївській міськраді, але якщо є результати роботи

Анна Гакман
новини
У Кіма чекають на узгодження нових графіків відключення світла для Південноукраїнська: критична інфраструктура вже працює безперебійно

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Олександр Сєнкевич

Сєнкевич виступив за модернізацію нових очисних споруд коштом європейського кредиту під гарантії України
Сєнкевич обіцяє, що у бюджеті Миколаєва на 2026 рік буде розпис по кожному об'єкту
Сєнкевич пообіцяв публічні звіти департаментів та комунальних підприємств перед ухваленням бюджету Миколаєва на 2026 рік

«Федір Борисович помиляється», — Сєнкевич не бачить провини у діях директорки фіндепартаменту мерії Миколаєва

Жителі Корабельного району скаржаться на нестачу громадського транспорту у вечірній час

Миколаїв засипало першим снігом: на вулицях працює спецтехніка

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні