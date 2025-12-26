У 2026 році водоканалу потрібно ₴750 млн, щоб забезпечувати Миколаїв водою

Бригада водоканалу на місці пориву труби по вулиці 4 Поздовжня у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Комунальному підприємству «Миколаївводоканал» потрібно 750 мільйонів гривень на здійснення своєї діяльності у 2026 році.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

— Сьогодні для того, щоб існувати «Миколаївводоканалу» необхідно 750 мільйонів гривень на наступний рік. Це лише щоб існувати, без модернізації. Це 15% від запланованого бюджету наступного року всього міста, всіх витрат, — сказав Олександр Сєнкевич.

За словами мера, водоканал отримає ці кошти з міського бюджету.

— У нас може не бути будівництва нових об'єктів, ремонту якихось об'єктів, будівництва доріг, але воду ми повинні забезпечити. Тому гроші будуть. Просто менше буде на все інше, — додав міський голова.

Нагадаємо, що наразі у міській раді триває обговорення бюджету Миколаєва на 2026 рік. Зокрема у бюджетних запитах розпорядників коштів на наступний рік закладено підвищення середньої розрахункової заробітної плати для працівників органів місцевого самоврядування до 25 тисяч гривень «на руки», що на 66,7% більше, ніж у 2025 році, коли цей показник становив 15 тисяч гривень.

Водночас мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у коментарі «МикВісті» пообіцяв, що департаменти, управління та комунальні підприємства прозвітують депутатам міської ради перед ухваленням бюджета на 2026 рік.

Мер також пообіцяв, що у бюджеті міста на 2026 рік буде пооб’єктний розпис.

Як відомо, раніше бюджет Миколаєва затверджували з пооб'єктним розписом. Фактично це означає, що у проєкті бюджету раніше вказувались конкретні об'єкти з зазначенням точних сум, які виділятимуться на них. Однак останні щонайменше 5 років бюджет міста ухвалюють без пооб'єктного розпису. Хоча це не є юридичною вимогою для ухвалення бюджету, це сприяє прозорості: депутати та громадськість можуть бачити, куди саме підуть кошти, а також це дозволяє зменшити маневр «ручного розподілу» протягом року та підвищити публічну підзвітність.

А ще депутати Миколаївської міської ради заявили, що станом на 22 грудня проєкт бюджету міста на 2026 рік досі не оприлюднений і не наданий депутатам, попри те що сесія міськради запланована на 30 грудня. Це, кажуть вони, суперечить регламенту ради.