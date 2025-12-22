Депутати Домбровська та Ільюк вимагають надати їм проєкт бюджету Миколаєва на 2026 рік, який досі не опублікували

Засідання сесії Миколаївської міськради. Фото: МикВісті

Депутати Миколаївської міської ради заявляють, що проєкт бюджету міста на 2026 рік досі не оприлюднений і не наданий депутатам, попри те що сесія міськради запланована на 30 грудня, що, за їхніми словами, суперечить регламенту ради.

Про це депутати Тетяна Домбровська та Артем Ільюк написали у своїх соціальних мережах, пишуть МикВісті.

Депутатка міськради Тетяна Домбровська наголосила, що до сесії залишилося 7 днів, однак депутати не отримали проєкт бюджету, а також не відбувається жодних його обговорень. Вона підкреслила, що бюджет є стратегічним документом, який має розглядатися заздалегідь, а не ухвалюватися без аналізу.

— 30 грудня відбудеться сесія міської ради, на якій планується розгляд бюджету Миколаєва на наступний рік. Бюджет — документ стратегічний. Не для галочки. Не «під ялинку». Не з серії «проголосуємо — а там розберемось». Депутати — не статисти. Вони мають право бачити, читати, аналізувати і лише тоді визначатися зі своєю позицією. До сесії залишилося 7 днів. А навколо — тиша. Ні запрошень. Ні обговорень. Ні пояснень, – написала Тетяна Домбровська.

Вона звернулася до міського голови Олександра Сєнкевича з проханням організувати повноцінний процес оприлюднення та обговорення проєкту бюджету, зазначивши, що в разі його відсутності міська рада може перейти на режим фінансування за принципом 1/12.

— Шановний Олександре Сєнкевичу, організуйте нормальний процес оприлюднення та обговорення проєкту бюджету, інакше будете керувати за 1/12, бо голосувати за ваші шкурняки бажаючих з кожним днем стає менше. Тим паче колись же існувала практика публічної презентації пріоритетів бюджету, – написала Тетяна Домбровська.

Схожу позицію висловив і депутат Артем Ільюк. Він вважає, що проєкт бюджету має бути попередньо розглянутий на всіх постійних комісіях міської ради, щоб депутати мали можливість вивчити документ та визначитися зі своєю позицією.

— 30 грудня відбудеться сесія міської ради, на якій буде розглядатися бюджет Миколаєва на наступний рік. Вважаю, що попередній розгляд надважливого для міста документа повинен пройти в усіх комісіях міської ради. Це дасть можливість депутатам вивчити проєкт та визначитись зі своєю позицією. Залишилось 8 днів, а навколо - тиша,– написав він.

Зазначимо, що стаття 25 Регламенту Миколаївської міської ради, яка регулює підготовку проєктів рішень до розгляду на пленарному засіданні, визначає чіткі строки їх оприлюднення та розгляду. Зокрема, відповідно до пункту 5 статті 25 Регламенту, проєкти рішень ради мають бути оприлюднені не пізніше як за 10 робочих днів до дати їх розгляду на черговій сесії.

Крім того, пункт 26 цієї ж статті передбачає, що проєкти рішень ради та інші матеріали, заплановані до розгляду на пленарному засіданні, мають бути надіслані апаратом ради депутатам не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення сесії.

Окремо регламент визначає, що постійні комісії ради мають розглядати проєкти рішень відповідно до своєї функціональної спрямованості, що передбачено пунктом 19 статті 25 Регламенту.



Нещодавно, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пообіцяв, що департаменти, управління та комунальні підприємства прозвітують депутатам міської ради перед ухваленням бюджету на 2026 рік.

